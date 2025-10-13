Ledande montör till större projekt i Stockholm
2025-10-13
Vi söker dig som är erfaren elektriker och har arbetat som ledande montör inom entreprenad och nyproduktion. Du trivs i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med ledarskap och ta ansvar för att driva projekt framåt.
Just nu letar vi efter en eller flera ledande montörer till större projekt runt om i hela Stockholm. Projekten varierar i storlek, men gemensamt är att de kräver hög struktur, god kommunikation och en vana att arbeta självständigt.
Om rollen
Som ledande montör hos oss kommer du att ha en nyckelroll på arbetsplatsen. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av arbetet på plats. Du arbetar nära både projektledning, montörer och andra yrkesgrupper. Det är du som ser till att installationerna håller hög kvalitet och att arbetet fortlöper enligt tidplan.
Dina huvudsakliga uppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i teamet
Utföra och följa upp elinstallationer enligt ritningar och tekniska underlag
Sköta materialbeställningar och samordna med andra yrkesgrupper
Delta i byggmöten och rapportera avvikelser och framsteg
Skriva ÄTA-underlag vid behov
Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetsregler och standarder
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som elektriker inom entreprenad och nyproduktion
Har tidigare jobbat som ledande montör med ansvar för team och delprojekt
Är van vid att läsa och tolka ritningar
Kan planera material och resurser självständigt
Trivs med att ta ansvar och skapa struktur på arbetsplatsen
Har B-körkort
Har ECY-certifikat eller motsvarande
Talar och skriver svenska obehindrat
Har fullständig elutbildning
Meriterande
Allmän behörighet
Tidigare erfarenhet som egenföretagare, projektledare eller projektsamordnare
Genomförda utbildningar inom exempelvis Bas P/U, Elbam, ESA, lift, heta arbeten, fallskydd eller AMS
Vi erbjuder
Fast lön anpassad efter din erfarenhet
Ledande montörs-tillägg
Kollektivavtal med bland annat restidsersättning, traktamente och ackord där det tillämpas
Tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Fortlöpande kompetensutveckling
Möjlighet till större ansvar inom företaget
Publicerad 2025-10-13
Skicka in din ansökan med ett uppdaterat CV. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista dag att ansöka är 2025-12-31
