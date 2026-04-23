Ledande montör till stabilt elföretag Stockholm
2026-04-23
Är du en erfaren elektriker som trivs med ansvar och vill arbeta i ett team där din kompetens gör skillnad? Vi söker nu en Ledande montör till en av våra mest betrodda kunder i Stockholm. Här får du en nyckelroll i ett företag som är känt för sitt goda rykte, sina kvalitativa projekt och en kultur där man hjälper varandra att lyckas.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Rollen som ledande montör är central för verksamheten. Du blir länken mellan projektledning, kund och montörer ute i fält. Du har det tekniska ansvaret och ser till att projekten drivs framåt med hög kvalitet och effektivitet, samtidigt som du själv är aktiv i det praktiska arbetet.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Planering och arbetsledning i det dagliga arbetet ute på projekt.
Elinstallation och teknisk problemlösning i komplexa miljöer.
Ansvar för materialbeställningar och att tidsplaner efterlevs.
Kundkontakt och teknisk rådgivning direkt på plats.
Din framtida arbetsplats:
Vår kund är ett modernt elföretag verksamt i Södra Stockholm. De har valt att behålla en organisation med korta beslutsvägar, vilket innebär att du får stor frihet i ditt arbete och alltid har nära till din närmsta chef. Här värdesätter man ordning och reda, trygga arbetsvillkor och att varje medarbetare får utrymme att växa i sin yrkesroll. Anställningen sker via oss den första korta perioden för att sedan gå över till fast anställning direkt hos kund.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet: Du är fullbetald elektriker med flera års erfarenhet, gärna från både entreprenad och service.
Ansvarstagande: Du har en naturlig förmåga att strukturera upp arbete och leda ett team. Erfarenhet som lagbas eller ledande montör är starkt meriterande.
Affärsmässighet: Du förstår vikten av goda kundrelationer och har förmågan att se lösningar som skapar mervärde för kunden.
Formell kompetens: Gymnasial elutbildning, ECY-certifikat och B-körkort.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Praktisk information
Ort: Stockholm (projekt runt om i Storstockholm).
Omfattning: Heltid (100%).
Arbetstider: Vardagar, ca 07:00-16:00. Som ledande montör har du ett mått av frihet under ansvar och stor möjlighet att själv strukturera din arbetsdag för att driva projekten framåt på mest effektiva sätt.
Start: Enligt överenskommelse.
Varför söka denna roll?
Detta är den perfekta möjligheten för dig som vill lämna de stora, anonyma organisationerna för att istället bli en nyckelspelare i ett företag där man blir sedd och där vägen från idé till genomförande är kort. Här lovar vi att du kan växa i din roll!Så ansöker du
Skicka ditt CV till: jobb.stockholm@btp.se
. Märk ansökan med "Ledande montör". Vi går igenom urvalet löpande, så skicka in ditt CV redan idag.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi dom bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: jobb.stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledande montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se Jobbnummer
9873069