Ledande montör med fokus på gatubelysning till Varberg Energi
Varberg Energi Elnät AB / Elektrikerjobb / Varberg Visa alla elektrikerjobb i Varberg
2026-01-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varberg Energi Elnät AB i Varberg
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind-, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på varbergenergi.se/om-oss-karriarPubliceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vill du bli en del av vårt team på Verksamhetsområde Elnät? Vi söker en ledande montör med fokus på samordning av belysnings arbetet.Om tjänsten
Varberg växer, vårt elnät och fjärrvärmenät växer och nya kunder ansluts. Tillsammans med elteknikerna, arbetsledare, projektledare och övriga är du med och lägger upp våra projekt med fokus på utförandet. Ibland har du större inriktning på vissa projekt där du också praktiskt är på plats och ibland stöttar du arbetsledaren i samordning, bedömning och planering av våra kommande arbeten. Självklart ser du till att vi följer våra rutiner med arbetssätt och riskbedömningar.
Du utgår från kontoret i Varberg och tjänsten innebär resor med bil i närområdet. Du kommer arbeta både självständigt och i team.
I rollen ingår
Fungerar som tf. arbetsledare när ordinarie arbetsledare inte är på plats.
Handledare till nya eltekniker som behöver stöttning i sin utveckling.
Bas-U fördelas mellan arbetsledare och ledande montörer på lämpligt sätt både med tanke på arbetsbelastning, kunskap och typ av projekt.
Extra ögon på vårt utförande och då se till att vi har framdrift i fält och bevakar kvalitet samt att kontroller genomförs i erforderlig utsträckning.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig med några års erfarenhet från gatubelysning, installationselektriker eller linjemontör och som har en elektriker utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet.
• B-körkort är ett krav, och har du BE och C kort är det en fördel.
• Då vi arbetar i flera olika system är IT-intresse och datorvana en förutsättning.
• Som person är du noggrann och har lätt för att samarbeta med andra. Då ingen dag är den andra lik är det viktigt att kunna vara flexibel och styra om vid behov.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och öppet arbetsklimat. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varberg Energi Elnät AB
(org.nr 556013-1459) Arbetsplats
Varberg Energi Kontakt
Facklig företrädare
Kristoffer Klasson kristoffer.klasson@varbergenergi.se 0340-62 88 65 Jobbnummer
9713748