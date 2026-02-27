Ledande Montör inom Industri & Svets - Södertälje
Selectus Bemanning AB / Svetsarjobb / Södertälje Visa alla svetsarjobb i Södertälje
2026-02-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Södertälje
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Ledande Montör till ett välmående svetsbolag inom industribranschen, verksamt i Södertälje. Bolaget är en del av Instalco-koncernen, vilket innebär långsiktighet, stabil ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter.
Det här är en roll för dig som är tekniskt stark, trygg i ledarrollen och van att ta ansvar - både ute i produktion och i dialog med kund.
Om rollen
Som Ledande Montör har du en nyckelroll i projekten. Du leder montage- och svetsarbeten på verkstad/industriella uppdrag och säkerställer att arbetet utförs med rätt kvalitet, säkerhet och tempo.
Du fungerar som länken mellan teamet och kundens platsledning och har ett tydligt ansvar för både utförande och uppföljning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Teknik & kvalitet
Självständigt arbeta utifrån ritningar
Gedigen bakgrund inom montage och/eller svets
Säkerställa att arbetet håller rätt kvalitet - direkt kunna avgöra om ett jobb håller måttet
Ledarskap & arbetsledning
Leda och fördela arbetet i team om 2-5 personer
Säkerställa att säkerhetsregler och rutiner följs
Våga ta obekväma beslut och styra upp vid slarv eller avvikelser
Skapa struktur, tempo och god laganda
Kundkontakt & administration
Föra en professionell dialog med platschefer och beställare
Hantera och följa upp tidrapporter
Driva ÄTA-arbeten löpande för korrekt fakturering
Förstå vikten av dokumentation och affärsmässighet
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet inom montage och/eller svets inom industri
Är mycket van vid ritningsläsning
Har erfarenhet av att leda andra i produktion
Är ansvarstagande, tydlig och trygg i din roll
Trivs med både praktiskt arbete och administrativa inslag
Har god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Individuell lön baserad på erfarenhet och kompetens
Bra förmåner
Ett stabilt och välmående bolag
Tillhörighet till Instalco-koncernen
Långsiktighet och utvecklingsmöjligheter
En central roll med stort förtroende Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7305448-1865740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
9768105