Ledande montör - El / Installationselektriker till Trollhättan!
Installationselektrikerjobb / Trollhättan
2026-03-03
Är du en erfaren montör eller installationselektriker som vill ta nästa steg? Som ledande montör får du ansvar på bygget, leder montageteamet och är en nyckelperson i projekten - utan att släppa det praktiska arbetet.
Om rollen
Som ledande montör eller Installationselektriker hos detta företag i Trollhättan är du en del av ett team på 5-10 personer. Företaget finns i flera städer i Sverige och har alla delar för att ta helhetsansvar gällande installation. Teamet växer och ska bli fler vilket gör det möjligt för dig att påverka din vardag, din utveckling och verksamheten i helhet. Du kommer arbeta med projekt som är i eller runt om Trollhättan. Exempel på projekt är bostäder, kommersiella fastigheter eller industri och andra spännande entreprenadsprojekt. Som ledande montör har du en central roll i projektens genomförande, du planerar, leder och följer upp arbetet på plats. Du är även den som för dialogen mellan projektledning och montörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planerar det dagliga arbetet och driften.
Utföra installation, service och underhåll inom el.
Säkerställa kvalitet och tidplan.
Profil
Skallkrav
Drivande och noggrann som person.
Trygg i att fatta beslut och ta ansvar i det dagliga arbetet.
El-utbildning och giltigt ECY-certifikat (eller motsvarande).
Ledarskapserfarenhet.
Svenska, flytande i tal & skrift.
B-körkort.Anställningsvillkor
Start: maj 2026/enl. ö.k
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 7-16.
Ort: Trollhättan.
Om kundföretaget
Företaget Framtiden rekryterar till är en snabbt växande installationspartner i Sverige med fokus på smarta och hållbara lösningar inom el, VVS, ventilation, kyla och automation. Kontoret i Trollhättan är en lokal enhet som arbetar med både entreprenader och service - från nyproduktion till drift och underhåll - med kvalitet och yrkesstolthet i fokus.
Som en del av ett växande bolag får du goda möjligheter att utvecklas vidare i din roll och ta nästa steg internt. Här finns en tydlig ambition att växa, vilket skapar både ansvar och karriärmöjligheter för dig som vill framåt. Möjlighet till förmånsbil finns.
Om Framtiden AB
Framtiden vill göra skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV på svenska och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: intervju, referenstagning och intervju på plats hos kundföretaget i samband med närmsta chef. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
