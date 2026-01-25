Led Voltrum Elteknik AB trygg start, stor frihet, delägarskap
2026-01-25
Led Voltrum Elteknik - och bygg ett bolag med en flygande start.
Voltrum Elteknik är nystartat systerbolag till Nordiska Energilösningar. Nordiska omsatte 20 MSEK första året och planen är att öka kraftigt under 2026. Nu bygger vi upp Voltrum för att ta en större del av elaffären, med en stabil orderbas redan från start.
Det betyder en ovanligt attraktiv situation: nytt bolag med entreprenörsfrihet, men med trygghet, inflöde och struktur från en etablerad koncernmiljö. Inledningsvis kommer Voltrum få installationer via Nordiska, så att du får en bra start och kan snabbt bygga vidare med egna affärer och team.
Vi söker dig som vill leda Voltrum och bidra till dess utveckling genom affärsmöjligheter, ledarskap och elteknisk kompetens.
Om rollen
Du får ett helhetsansvar och blir en nyckelperson i att forma bolaget. Exakt titel kan anpassas efter profil (VD/Verksamhetsledare/Installationsansvarig/Arbetsledare) - men uppdraget är tydligt: bygg och led verksamheten.
Exempel på ansvar:
Driva och utveckla Voltrums verksamhet: struktur, lönsamhet, kvalitet och tillväxt
Leda människor och skapa ett starkt team (rekrytering, planering, uppföljning)
Bidra till affär: kunddialog, kalkyl/offerter, utveckla nya samarbeten och intäktsströmmar
Säkerställa regelefterlevnad, elsäkerhet och leverans enligt branschstandard
Samverka nära Nordiska Energilösningar för smidig start och god kapacitet
Vi tror att du är
Erfaren av att leda och utveckla verksamhet (bolag, avdelning eller projekt)
Har bakgrund i elbranschen och förstår vardagen i produktion/installation
Meriterande: Allmän behörighet / auktorisation (t.ex. AL)
Är trygg i att ta ansvar, fatta beslut och driva saker i mål
Har ett entreprenöriellt driv och gillar att bygga, förbättra och skapa kultur
Det här får du
En unik möjlighet att leda ett nystartat bolag med tydlig tillväxtplan
Order och installationer från start via Nordiska Energilösningar
Stor frihet att påverka: processer, team, kundportfölj och arbetssätt
En stabil grund att stå på - Nordiska är redan etablerat och växer snabbt
Möjlighet till delägarskap i Voltrum för rätt person
Intresserad?
Skicka en CV och en kort presentation till: Robert.karlsson@nordiskaenergi.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
