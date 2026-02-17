Led uppbyggnaden av Thisabs nya CNC-satsning.
2026-02-17
Vill du vara med och bygga vår nya avdelning för skärande bearbetning?
Du kan hantverket utantill - är du redo att bli hjärnan bakom flödet? Hos oss får du ett blankt papper, möjligheten att påverka din egen utrustning och ansvaret att driva vår nya satsning inom skärande bearbetning.
Om rollen
Vi startar upp en helt ny avdelning och söker dig som vill vara med från dag ett. Det här är inte bara ett jobb som senior CNC-operatör - det är en nyckelroll där du formar framtidens produktion hos oss. Du får vara med och fatta de avgörande besluten kring maskinval, layout, CAM-programvara och arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Strategiskt uppbyggnad: Medverka vid val av maskiner, verktyg och mjukvara för den nya avdelningen.
Produktion & Optimering: Tidssätta operationer för offertunderlag/beredning, ställa och köra maskiner samt verifiera program.
Programmering: Självständigt utföra CAM-programmering från CAD-modell.
Kvalitetssäkring: Optimera cykeltider och säkerställa att processer uppfyller höga krav på kvalitet och repeterbarhet.
Kvalifikationskrav:
Lång erfarenhet: Flerårig bakgrund som CNC-operatör.
Fördjupade kunskaper inom CAM: Mycket god vana av system som Mastercam, Edgecam eller liknande.
Ritnings- & Mätteknik: Djup förståelse för ritningsläsning, geometriska toleranser (Form & Läge) och mätteknik.
Tekniskt kunnande: Erfarenhet av styrsystem som Fanuc, Heidenhain eller Siemens samt god kunskap om verktygsval och fixturering.
Språk: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Vana av fleraxlig bearbetning (4-5 axlar) och simultanbearbetning.
Erfarenhet av prototypframtagning eller komplex småserietillverkning.
Kunskap inom fixturkonstruktion och LEAN.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en mycket självgående person med en naturlig förmåga att lösa tekniska utmaningar. Du arbetar strukturerat och noggrant, alltid med en tydlig helhetssyn på produktionskedjan. Som person är du analytiskt lagd och kompromissar aldrig med kvaliteten. Eftersom rollen innebär samarbete med olika funktioner värdesätter vi att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Slutligen drivs du av ett genuint intresse för teknisk utveckling och ser ständigt möjligheter till effektiviseringar.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att sätta din egen prägel på en verksamhet. Här får du kombinera din tekniska expertis med strategiskt inflytande i en prestigelös miljö där beslutsvägarna är korta.
Vi hjälper Thisab att växa: Best Bemanning & Rekrytering ansvarar för hela rekryteringsprocessen, men målet är givet - en anställning direkt hos teamet på Thisab.
Är du redo att gå från blankt papper till full produktion? Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188075-1847049". Omfattning
