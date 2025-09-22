Led SAP övergång inom produktion & logistik - konsultuppdrag Västerås
2025-09-22
Vi söker en erfaren Senior Operations SAP Cut-over Lead till ett spännande transformationsprogram inom tillverkning och logistik. Uppdraget innebär att leda och koordinera alla aktiviteter kring övergången till nytt ERP-system. Du blir en nyckelperson i att säkerställa en smidig driftsättning och rapporterar direkt till programledning.
Ansvarsområden Leda förberedelse och genomförande av cut-over-aktiviteter Koordinera tester och validering (Integration, UAT, Mock Cut-over) Säkerställa samordning med IS/IT-arbetsströmmen Äga checklistan för operations readiness och ge slutligt godkännande på Dag 0 Driva eskaleringar och fatta beslut under cut-over-helgen
Kravprofil Djup kunskap inom SAP PP/MM och processer för produktion/logistik Dokumenterad erfarenhet av ERP cut-over-projekt, carve-out eller greenfield Stark bakgrund inom större transitioner, separationer eller ERP-implementationer Utmärkta ledaregenskaper och erfarenhet av att driva team i förändring Mycket god kommunikations- och stakeholder management-förmåga
Personliga egenskaper Strategisk och resultatinriktad Flexibel och samarbetsorienterad i snabbrörliga miljöer Trygg i att leda förändring och utveckla team
Start: Omgående Uppdraget beräknas pågå till 31 december 2025. Arbetsort: Västerås
Ansökan och CV ska skickas in på engelska.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
