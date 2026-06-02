Led med affärssinne - Jula i Växjö söker Varuhuschef
2026-06-02
Vi söker varuhuschef som vill vara med på vår ostoppbara resa!
Som chef och ledare på Jula har du en viktig roll och funktion. Vi vill att du inspirerar och vägleder ditt team, snarare än att bara ge direktiv. Det är inte din titel som driver vår framgång, utan ditt ledarskap. Visst, du har uppgifter, mål och planer att uppfylla. Men det är din förmåga att leda, motivera och engagera ditt team & verksamhet som verkligen gör skillnaden!
Hur kan en dag som varuhuschef se ut?
På morgonen hälsar du glatt på ditt team och går igenom dagens mål. Du tar ett varv i varuhuset för att få en överblick kring vad som behöver prioriteras under dagen och sätter därefter en plan för dagen tillsammans med teamet. Du är aktiv i den dagliga driften och arbetar sida vid sida med ditt team och visar vägen genom att själv delta i arbetet och stötta där det behövs.Du analyserar försäljningssiffror och diskuterar förbättringar med ditt team och din ledningsgrupp. Kanske kommer någon med en ny idé för en kampanj eller säsongsaktivitet, och du uppmuntrar dem att prova. Ni delar idéer och skrattar tillsammans, vilket stärker teamkänslan. På eftermiddagen planerar du nästa veckas schema eller går igenom budgeten. När dagen är slut, känner du stolthet över vad ni åstadkommit och ser fram emot morgondagen.
Är detta du?
Är du en ledare med ett starkt affärssinne och en passion för kundmötet? Är du nyfiken och uppmuntrar nya idéer? Tror du på kraften i teamwork och på att bygga ostoppbara team? Har du även en hög entreprenörsanda, vågar prova samt fatta beslut som bidrar till vår tillväxt? Då kan du vara nästa ledare för oss på Jula!
Vad finns i ditt CV?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en ledande personlighet med god självinsikt. Du har förmåga att motivera, engagera och utveckla andra. Du har gedigen erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln eller liknande bransch. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Då vi är en internationell koncern kan vissa utbildningar ske på engelska så du behöver ha förståelse för engelska. Du har sifferförståelse och van att arbeta mot satta mål samt god datorvana, särskilt i Microsoft Office. Har du ett truckkort är det meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Att vara på en ostoppbar resa innebär förändring – och du är välkommen att påverka den. Från de uppgifter du utför till hur vi designar våra varuhus, dina åsikter, handlingar och nya idéer spelar roll. På Jula kan du själv forma din karriär och nå dina mål med de möjligheter vi har att erbjuda. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket skratt och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och vi stöttar dig i din personliga och professionella utveckling. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt fantastiska team? Skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning och tillträde enl. överenskommelse. Våra varuhuschefer omfattas av Unionens kollektivavtal. Har du frågor kan du kontakta regionchef Lena Sander via: lena.sander@jula.se
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
352 36 VÄXJÖ
