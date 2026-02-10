Leadgen - Öka antalet leads till liten men växande e-handel
Göteborg
Vår kund inom premium badrumsinredning söker en konsult som kan hjälpa dem att öka inflödet av kvalificerade leads. Det finns i dag en tydlig leadsgeneringmålsättning och nu behöver kunden förstärkning med att ta det från målsättning till strategi, taktik och plan.
Ditt uppdrag
• Planera, producera och optimera kampanjer för gratis rådgivning
• "Spinna" budskap med hjälp av banners, annonser och artiklar för olika målgrupper/kanaler
• Arbeta hands-on i Meta/Google och ev. andra relevanta kanaler
• Sätta upp och förbättra funnel: klick bokning offert accept
• Följa upp KPI:er (CPL, bokningsgrad, show-up, offertgrad, acceptgrad, CAC/ROAS)
• Ge tydliga rekommendationer vecka för vecka
Vi söker dig som har
• Dokumenterad erfarenhet av performance/growth i e-handel eller leadgen
• Stark copy- och budskapsförmåga för annonser/landningssidor
• God vana av A/B-testning och datadriven optimering
• Erfarenhet av premiumsegment och/eller hem/inredning är meriterande
Praktiskt
Omfattning: Deltid (ca 10 h/vecka)
Start: enligt överenskommelse
Plats: Göteborg/hybrid
Ansökan
För att kunna ansöka till Jappas uppdrag behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform och sedan skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter e-handelskonsulter inför framtida uppdrag. Lägg ner 10-15 minuter på att skapa din konsultprofil idag för att vara i spel för spännande e-handelsprojekt!
Om Jappa
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech - allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
