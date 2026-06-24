Lead Employer Branding Strategist sökes till storkund i Göteborg
Adecco Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-06-24
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Lead Employer Branding Strategist
Trivs du i en strategisk roll där employer branding står i fokus, och vill driva globala initiativ som gör verklig skillnad? Nu söker vi en erfaren Lead Employer Branding Strategist som vill ta en nyckelroll i att utveckla och stärka arbetsgivarvarumärket i en komplex, internationell organisation.
Om rollen
Som Lead Employer Branding Strategist ansvarar du för att utveckla och implementera organisationens globala employer branding-strategi. Du samverkar brett inom organisationen, både lokalt och globalt, för att säkerställa att employer branding är i linje med affärsmål, talangstrategier och övergripande prioriteringar.
Du driver arbetet med att skapa engagerande budskap, tydliga EVP:er (Employer Value Propositions) och en konsekvent kandidat- och medarbetarupplevelse i alla kontaktpunkter. Rollen innebär också att använda data, insikter och marknadsanalys för att kontinuerligt optimera och utveckla arbetet.
Du blir en strategisk rådgivare till seniora beslutsfattare och bidrar aktivt till att stärka organisationens position som en attraktiv arbetsgivare globalt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera globala employer branding-strategier kopplade till affärs- och talangmål
Driva strategiska initiativ från idé till genomförande – ofta i globala och tvärfunktionella sammanhang
Bygga och upprätthålla starka relationer med intressenter inom olika delar av organisationen
Säkerställa att kommunikationen är sammanhållen och fungerar effektivt i alla kanaler och kampanjer
Följa upp och analysera data och insikter för att utveckla och prioritera rätt insatser
Agera expert och rådgivare inom employer branding, talent attraction och kommunikation
Coacha kollegor och intressenter med professionellt stöd utan formellt personalansvar
Identifiera förbättringsområden och driva innovation inom employer branding
Om dig:
Vi söker dig som är en erfaren specialist inom employer branding med ett starkt strategiskt perspektiv och en god förståelse för hur kommunikation och affär hänger ihop. Du är van att driva arbete på en övergripande nivå samtidigt som du har koll på detaljerna som gör skillnad i genomförandet.
Du är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för hela kedjan – från strategi till resultat. Samtidigt har du lätt för att bygga relationer och samarbeta med olika delar av en organisation, både lokalt och globalt.
Du är analytisk och använder gärna data och insikter som stöd i dina beslut. Vidare är du kommunikativ, lyhörd och har en naturlig förmåga att påverka och engagera andra.
Krav för tjänsten:
Minst 5 års erfarenhet av employer branding
Erfarenhet av att driva projekt och arbeta strategiskt
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt med flera stakeholders
Kunskap om kandidatresa och kandidat-/medarbetarupplevelse
God förståelse för digitala kanaler och kampanjarbete
Relevant utbildning inom HR, kommunikation eller marknadsföring ses som meriternade
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9977817