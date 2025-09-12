LBS Kreativa Gymnasiet söker en skolsköterska till Trollhättan!
Academedia Support AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-09-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Ale
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS Kreativa Gymnasiet i Trollhättan söker nu en skolsköterska!
LBS Kreativa Gymnasiet AB ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Ditt uppdrag
Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål främst genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Som skolsköterska tillför du omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens som ett stöd i arbetet med elevernas lärande. Du följer AcadeMedias riktlinjer för elevhälsans medicinska insatser och deltar i skolans elevhälsoarbete genom att:
• vid hälsosamtal tidigt identifiera symptom hos elever som kan indikera behov av extra anpassningar eller andra insatser
• utreda och bedöma den fysiska och psykiska hälsan för enskilda elever, ibland som ett underlag för skolans utredningsarbete och vid upprättande av åtgärdsprogram
• i samverkan med andra bidra till att öka kunnandet om en hälsosam livsstil hos eleverna samt att vara ett stöd i undervisningen relaterat till detta
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, social situation och lärande
• erbjuda tid för spontanbesök där det erbjuds enklare sjukvårdsinsatser
• erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Som skolsköterskan ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med skolledning, EHT, mentorer, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. I uppdraget ingår också att delta i skolans utvecklingsarbete samt i det gemensamma utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom den medicinska elevhälsan.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som stöd i ditt arbete ingår du i AcadeMedias nätverk för skolsköterskor som leds av medicinsk verksamhetsansvarig.Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos ungdomar, god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som mycket positivt. Erfarenhet av det digitala journalsystemet Prorenata är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är vikariat över läsåret 25/26 med omfattning om totalt 40% med möjlighet till förlängning eller permanent tjänst.
Provanställning om 6 månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan och kontakt
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 251026. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Fredrik Ohnesorge via telefonnummer 0761-011549, eller på fredrik.ohnesorge@lbs.se
Vid frågor kring det medicinska uppdraget, kontakta Medicinsk verksamhetschef Marte Torp på telefonnummer 0724-532746 eller på marte.torp@academedia.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9506555