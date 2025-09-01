Läxhjälpare och ungdomsledare till Stadsmissionens Barn & Unga i Linköping
Östergötlands Stadsmission / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Linköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Linköping
2025-09-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östergötlands Stadsmission i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv.
Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Vi söker en läxhjälpare/ungdomsledare! Gör skillnad för barn och unga i Linköping!
Vill du ha ett meningsfullt och givande uppdrag där du får stötta barn och ungdomar i deras skolgång? Nu söker vi en läxhjälpare/ungdomsledare mellan 18-25 år till Stadsmissionens Barn och Ungdomsenhet i Linköping.
Som läxhjälpare hos Östergötlands Stadsmission blir du en viktig vuxen för elever från mellanstadiet och uppåt. Du hjälper dem med skolarbetet, stärker deras självförtroende och bidrar till en trygg och positiv miljö. Förutom läxhjälp erbjuder vi även lov- och fritidsaktiviteter som främjar personlig utveckling, gemenskap och en meningsfull fritid.
OM JOBBET
Som läxhjälpare och ungdomsledare ingår du i ett team där du tillsammans med kollegor planerar, utför och utvärderar meningsfulla aktiviteter samt läxhjälpstillfällen. Uppdraget handlar om att ha ett professionellt bemötande, att vara lyhörd för att kunna skapa förtroende hos barn och unga som deltar i aktiviteterna och läxhjälpen såväl som att skapa en inkluderande och utvecklande miljö och goda minnen under ungdomarnas uppväxt.
OM DIG
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och givande uppdrag som timanställd läxhjälpare/ungdomsledare till Stadsmissionens barn och ungdomsverksamheter under höst- och vårterminen. Du vill engagera dig och vara en förebild för barn och ungdomar. Att bygga relationer och inspirera andra är naturligt för dig och du älskar att komma på kreativa idéer för framtida aktiviteter. Du delar Stadsmissionens värdegrund och grundläggande tro om alla människors lika värde och har ett starkt samhällsengagemang och intresse för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Uppdraget passar dig som
• Vill engagera dig och vara en förebild för elever från mellanstadiet upp till gymnasiet.
• Behärskar svenska i tal och skrift, har godkända betyg i matte och svenska upp till gymnasienivå samt fler skolämnen som du känner att du kan hjälpa till med.
• Du delar vår värdegrund om alla människors lika värde och brinner för jämställdhet och mångfald.
• Du är mellan 18-25 år och vill ge meningsfullt stöd vid sidan av dina studier/sysselsättning.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och personlig mognad. Som läxhjälpare/ungdomsledare får du introduktion från läxhjälpsutbildning och Trygg och Viktig vuxen utbildning samt stöd under arbetet från enhetschef och socialpedagoger inom verksamheten Barn och Unga. Vi eftersträvar en heterogen arbetsgrupp och ser mångfald som en styrka.
ÖVRIGT
I denna verksamhet begär vi utdrag ur belastningsregistret inför en nyanställning. Beställ utdraget digitalt genom: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Som läxhjälpare/ ungdomsledare arbetar du på eftermiddagar och kvällar på olika skolor/ arenor i Berga och Skäggetorp. Du engagerar dig med en regelbundenhet minst två gånger i veckan. Uppehåll är det dock under alla skollov då vi utför fritidsaktiviteter i stället.
Intervjuerna utförs v 36-37. Välkommen med din ansökan!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Stadsmissionen
Östergötlands Stadsmission är inte bara en organisation, det är en rörelse för förändring. Vi tror på att vara närvarande och aktiva i samhället för att skapa en meningsfull påverkan. Genom vårt sociala arbete och vårt starka engagemang strävar vi efter att vara en kraft som ger stöd och hopp till dem i behov. Läs gärna mer om oss på vår https://www.stadsmissionenost.se/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/41". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östergötlands Stadsmission Arbetsplats
Östergötlands Stadsmission Kontakt
Asenia Giagtzidou 073-0715746 Jobbnummer
9485432