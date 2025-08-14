Läxhjälp till Bernadottegymnasiet och Katrinelundsgymnasiet
2025-08-14
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
Katrinelundsgymnasiet är Sveriges största elitidrottsgymnasium och har ett nära samarbete med Bernadottegymnasiet. Tillsammans har skolorna cirka 1300 elever, varav ungefär hälften är elitidrottselever. Ett av våra uppdrag är att ge dessa idrottstalanger mycket goda möjligheter att kombinera elitsatsning och studier. Eleverna på Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet läser på ekonomi-, samhälls-, teknik-, och naturvetenskapliga programmen. Från och med höstterminen 2025 startas även programmet Försäljning och Service upp. Vi har också hörselklasser. På våra skolor möts du av engagerade och kunniga kollegor och elever.
Skolorna kännetecknas av ett tydligt elev- och utvecklingsfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Det är viktigt för oss att jobba med eleverna mot högt uppsatta mål och att jobba med studieresultat såväl som att hjälpa eleverna att växa som personer under sina gymnasieår.
Vill du veta mer om våra skolor, besök gärna våra hemsidor.www.katrinelundsgymnasiet.sewww.bernadottegymnasiet.se
Vill du göra skillnad i våra elevers skolgång? Vi söker engagerade läxhjälpare till skolans bibliotek för att stödja elever i alla ämnen, med extra fokus på matematik, svenska och engelska. Arbetet sker främst efter skoltid, och arbetstiderna bestäms i samråd med dig.
I rollen ingår:
• Att ge individuell hjälp med läxor och ämnesförståelse.
• Att skapa en motiverande och stödjande miljö för eleverna.
• Att samarbeta med skolans personal för att säkerställa att varje elev får det stöd de behöver.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med timlön. Start enligt överenskommelse, fram till 19 december 2025, med chans till förlängning under vårterminen 2026. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda ämneskunskaper och ett brinnande intresse för att hjälpa elever att lyckas.
Erfarenhet av undervisning eller läxhjälp är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, särskilt din förmåga att skapa förtroende och engagemang hos eleverna. Du skall ha minst gymnasiekompetens och vi ser eftergymnasial utbildning och erfarenhet från områdena fritids- och föreningsverksamhet och ledarskap som meriterande.
Du har hög social kompetens och stor vana vid att arbeta med ungdomar. Skolan är mångkulturell och vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar från olika kulturer. Du är en självklar auktoritet och en god förebild för skolans ungdomar. Du har en positiv människosyn, god samarbetsförmåga och är flexibel.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
