Lättmatros till Rederi AB Göta kanal
Strömma Turism & Sjöfart AB / Däckpersonalsjobb / Göteborg Visa alla däckpersonalsjobb i Göteborg
Rederi AB Göta kanals tre klassiska kanalfartyg, färdas på en av världens vackraste och häpnadsväckande vattenvägar -Göta kanal, som med över 60 slussar förbinder Stockholm med Göteborg. Vi erbjuder exklusiva kryssningar med helpension och guidade utflyktsmål.
Vi letar efter genuina, engagerade och pålitliga medarbetare som vill bidra till den förtrollande atmosfären ombord och ge våra gäster minnen för livet.
Då det är gamla båtar så är takhöjden begränsad till 185 cm på flera ställen ombord.
Vi ser därför att du har:
Lättmatrosbehörighet eller högre enligt STCW Manila
Maskinbefälsexamen klass VIII
Basic Safety enligt STCW Manila
Giltigt Läkarintyg för Sjöfolk
Dokumenterad erfarenhet som matros och goda referenser
Erfarenhet av teknik/reparationsarbete
Vi söker dig som:
Är en social lagspelare med positiv inställning
Ger god service som möter och överträffar gästernas förväntningar
Känner dig trygg i din arbetsroll och yrkeskompetens
Är stresstålig, flexibel och problemlösare
Dig som ser en fördel att arbeta intensivt en period för att sedan vara ledig en period. Vi tillämpar 1:1 system
Att arbeta på sjön innebär stort ansvar då du kommer att ingå i säkerhetsbesättningen. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska, som är säkerhetsspråket ombord, samt engelska då våra gäster till största del besöker oss från utlandet. Tyska och andra språkkunskaper är högt meriterande.
Som matros har du hand om maskin och våra olika system vilket kräver relevant erfarenhet. Allmänna däckssysslor, slussning, underhåll, disk, städ och sophantering ingår också i dina arbetsuppgifter.
Vi kräver ett högt säkerhetstänk där man är uppmärksam och lyhörd på situationer som uppstår. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med jungman, styrman och befälhavare, men också med intendenturen och rycker in där det behövs.
Vi erbjuder:
Säsongsanställning från mitten av maj/juni till aug/september 2026
Möjlighet till 1:1 rotation arbete/ledighet
Tarifflön enligt skärgårdsavtalet, Seko
