Lastväxlare / Schaktbil med beredskap C kort
A.B.H Transportenheten AB / Fordonsförarjobb / Landskrona Visa alla fordonsförarjobb i Landskrona
2026-06-30
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Yrkeschaufför sökes till Transportenheten
Vi söker en yrkeschaufför till vårt team!
Transportenheten är ett etablerat och familjärt åkeri med bas i Skåne. Vi kör främst i sydvästra delen av länet och har sedan starten byggt upp ett gott rykte genom hög servicenivå, nöjda kunder och medarbetare som trivs.
Hos oss får du arbeta i ett seriöst företag med bra gemenskap, trevliga kollegor och frihet under ansvar. Din insats gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Du kommer främst att köra lastväxlare och/eller schaktbil. Vi ser gärna att du är flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs, även med arbetsuppgifter utanför lastbilen.
Hos oss arbetar vi som ett team och ställer upp för varandra.
Arbetstiderna kan variera mellan tidiga morgnar och sena eftermiddagar. Kvällar och helger kan förekomma, särskilt vid beredskap då man kan behöva rycka in med kort varsel.
Om dig
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarsfull och självgående
Serviceinriktad och professionell i mötet med kunder
Rädd om fordon och utrustning
En lagspelare som hjälper till där det behövs
Van vid att ta ansvar och lösa problem i vardagen
Bekväm med svenska i tal och skrift
Lokal förankring runt landskrona är meriterande.KvalifikationerKvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB, Yrkeskompetensbevis
God vana att köra Hjullastare
Meriterande:
Erfarenhet av lastväxlare och/eller schaktbil
Kännedom om sydvästra Skåne
Utbildning i Arbete på väg
Erfarenhet av lastbilsmonterad kran över 18 tonmeter
Erfarenhet av hjullastare
Vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarskänsla och inställning. För oss är det viktigt att du tycker om ditt arbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Så ansöker du
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar via e-post.
Skicka din ansökan till:info@transportenheten.se
Märk gärna ansökan med: Yrkeschaufför
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
endast via epost.
E-post: info@transportenheten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastväxlare, Schaktbil.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.B.H Transportenheten AB
(org.nr 556919-4706), http://www.transportenheten.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transportenheten AB Jobbnummer
9986049