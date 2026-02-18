Lastväxlare Med Ce-Behörighet Sökes Till Ssam I Växjö I Sommar!
2026-02-18
Vi söker dig som erfaren och ansvarsfull lastväxlarchaufför inför sommaren till SSAM i Växjö
CE-chaufför med erfarenhet av körning med krokbil sökes till SSAM i Växjö i sommar!
Har du CE-behörighet, giltigt YKB och erfarenhet av att köra lastväxlare? Trivs du med att arbeta självständigt och ha daglig kundkontakt? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-18Kravprofil för detta jobb
CE-körkort
Erfarenhet av att köra lastväxlare
Giltigt YKB
Digitalt förarbevis
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av lastning och lossning
Meriterande:
Erfarenhet av tunga fordon
Erfarenhet av krokbil med liftdumper
Ett krav för tjänsten är tillgänglighet för arbete under hela sommarperioden veckorna 21-32
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är självgående, noggrann och har en stark ansvarskänsla. Du är flexibel, serviceinriktad och trivs med att planera och strukturera ditt arbete. Ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor är en självklarhet för dig.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom återvinning och hantering av tunga fordon ser vi det som ett stort plus.
StudentConsulting är bemanningsspartner till SSAM, sköter denna rekryteringsprocess och uppdraget kommer att utföras som konsult anställd på StudentConsulting. Som en del av rekryteringsprocessen ber vi dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till i din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
