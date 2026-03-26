Lastväxlarchaufför med C/CE-körkort till Mölndal
Remondis Sweden AB / Fordonsförarjobb / Mölndal
2026-03-26
Till vår enhet i Mölndal söker vi nu lastväxlarchaufför med C/CE-körkort som vill vara en del av vårt viktiga arbete.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Som chaufför hos oss hämtar du återvinningsbart material från våra kunder och tillsammans med våra produktionsarbetare se till att verksamheten flyter på, på anläggningen. Arbetet innebär lossning, lastning och transporter av containers, flak och komprimatorer. Här erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete och för rätt person så finns det goda möjligheter att utvecklas internt hos oss. Du utgår från Kryptongatan 16 och arbetar i regel vardagar mellan 06-15.
Tjänsten innefattar bl.a.: * Insamling med lastväxlare/krokbil. * Hantering av fordonsdator och rapportering av avvikelser * Daglig kontroll av fordonet
Du får ett socialt jobb där du har mycket kontakt med våra kunder, och gör det där lilla extra för att kunden ska bli nöjd.Kvalifikationer
C eller CE-körkort
Erfarenhet av lastbil med släp (meriterande)
Branscherfarenhet (meriterande)
ADR (meriterande)
Som person är du ansvarsfull, flexibel, duktig på att prioritera och kan fatta egna beslut i stressiga situationer. Du har kontakt med kunder vilket ställer krav på dig att ha god social förmåga, vara serviceinriktad och hantera kunder på ett professionellt sätt.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Allra viktigast är att du, precis som vi, vill jobba säkert - tillsammans. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månader provanställning
Arbetstid: 06.00-15.00
Urval: Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Placeringsort: Mölndal
Om REMONDIS
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Remondis Sweden AB
(org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Kryptongatan 16 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Arbetsplats
