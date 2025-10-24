Lastmaskinist till vår ballastverksamhet i Brosundet, Karlsborg.
2025-10-24
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en lastmaskinist till division Industri och vår ballastverksamhet i Karlsborg, bergtäkt Brosundet. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Lastmaskinist
Arbetet består främst av utlastning och att skapa och bygga vidare på kundrelationer. I denna roll kommer du även att jobba med bearbetning av schaktmassor samt jordtillverkning. Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete samtidigt som du håller god ordning och reda på arbetsplatsen Du blir en viktig del i dialog och kontakt med såväl kunder som underentreprenörer.
Arbetstider är dagtid men då Bergtäkter är lite av en säsongsbetonad verksamhet, kan de innebära att arbetsbelastningen är hög under vissa perioder och arbete på obekväm arbetstid kan förekomma.
Någon enstaka resa kan ske per år.
Vem är du?
Förarbevis eller likvärdig erfarenhet för hjullastare är ett krav. Tidigare erfarenhet från en liknande roll ser vi som meriterande. Vi lägger även stor vikt vid en god samarbetsförmåga och ett gott kundbemötande, då detta är viktiga delar för att lyckas i rollen.
Utöver det så är de personliga egenskaper som är viktiga för denna roll, flexibilitet då ingen arbetsdag är den andra lik och planeringen snabbt kan komma att förändras. Du behöver vara självgående och kunna ta egna initiativ men vi tror samtidigt att du gillar att arbeta i team tillsammans med kollegor. Vi tror dessutom att du är serviceinriktad och gillar ordning och reda på din arbetsplats.
Hos oss är säkerheten högt prioriterat och det är viktigt att du som person har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du förhåller dig till fastställda procedurer och rutiner samt till krav och säkerhetsföreskrifter.
Du är flytande i svenska, såväl i tal som skrift och B-körkort är ett krav.
En del av något större
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra yrkesskickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 25 november. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Engbåge på niklas.engbage@svevia.se
eller Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), http://www.svevia.se Arbetsplats
Svevia Kontakt
niklas.engbage@svevia.se niklas.engbage@svevia.se Jobbnummer
9574235