Lastkopplare sökes till vägbyggen - start omgående!

adacto people AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2025-08-18


Vill du vara en viktig del i stora vägprojekt och jobba nära kranförare i ett tryggt och socialt team? Vi söker nu lastkopplare som gillar att samarbeta, kommunicera och bidra till en bra stämning på arbetsplatsen.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
Koppla och säkra lyft för kran
Ha nära dialog med kranförare och arbetsledning
Bidra till säkerhet och god planering på plats

Arbetstider:
Skift: 06.00-15.00 eller 15.00-00.00

Vi söker dig som:
Har god social kompetens
Är trygg i att kommunicera tydligt
Är trevlig, samarbetsvillig och gillar att bidra till en positiv arbetsmiljö
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Kan starta omgående
Har minst två referenser att lämna vid intervjun

Meriterande:
Utbildning i Säkra lyft

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
adacto people AB (org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se

Arbetsplats
adacto people

Kontakt
Natali
natali@adactopeople.se

Jobbnummer
9462071

