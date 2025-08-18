Lastkopplare sökes till vägbyggen - start omgående!
2025-08-18
Vill du vara en viktig del i stora vägprojekt och jobba nära kranförare i ett tryggt och socialt team? Vi söker nu lastkopplare som gillar att samarbeta, kommunicera och bidra till en bra stämning på arbetsplatsen. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Koppla och säkra lyft för kran
Ha nära dialog med kranförare och arbetsledning
Bidra till säkerhet och god planering på plats
Arbetstider:
Skift: 06.00-15.00 eller 15.00-00.00
Vi söker dig som:
Har god social kompetens
Är trygg i att kommunicera tydligt
Är trevlig, samarbetsvillig och gillar att bidra till en positiv arbetsmiljö
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Kan starta omgående
Har minst två referenser att lämna vid intervjun
Meriterande:
Utbildning i Säkra lyft Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se Arbetsplats
adacto people Kontakt
Natali natali@adactopeople.se Jobbnummer
9462071