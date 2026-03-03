Låstekniker sökes till Assemblins låsavdelning, Norrköpings Låsverkstad
Assemblin El AB / Finmekanikerjobb / Norrköping Visa alla finmekanikerjobb i Norrköping
2026-03-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assemblin El AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Nu behöver vi bli fler låssmeder för att stärka upp vår Lås- och säkerhetsavdelning.Efterfrågan från våra kunder är stor och vi hoppas därför att du vill bli en del av vårt härliga gäng! Hos oss får du bra stöttning av engagerade chefer, projektledare och kollegor med stor erfarenhet, där du kan bolla idéer och problemställningar. Dessutom har vi kul på jobbet!
I tjänsten som låssmed & säkerhetstekniker kommer du att arbeta med installation, service och underhåll av mekaniska och digitala lås, dörrautomatiker, kodlås och passagesystem. Du kommer arbeta nära kunden, externa leverantörer och kollegor för att skapa goda relationer med dessa. Publiceringsdatum2026-03-03Bakgrund
Vi ser att du har erfarenhet från branschen, är självgående och har körkort.
Du som söker tjänsten har minst 3 års praktisk erfarenhet inom området. Om du har gesäll- eller mästarbrev är det mycket meriterande.
Du är driven, målinriktad och har en god förmåga att skapa goda relationer.
Du är en prestigelös lagspelare.
Strukturerad, serviceinriktad, flexibel och självgående är några egenskaper som är utmärkande för din person.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter att du blir godkänd i en säkerhetsprövning (SUA) enligt gällande regelverk.
Vi erbjuder
Norrköpings Låsverkstad är en del av Assemblin EL. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt.
Ansökan och kontaktperson
Är detta din nästa utmaning? Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV och ett personligt brev senast 2025-03-28. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Björn Jädersand, Avdelningschef Norrköpings Låsverkstad, på nummer 010-472 39 84 eller via mail: bjorn.jadersand@assemblin.se
eller Alexander Segervall, Filialchef Assemblin EL, på nummer 010-472 36 73 eller via mail: alexander.segervall@assemblin.se
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag. Ersättning
Enl. ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin El AB
(org.nr 556013-4628) Arbetsplats
Assemblin El Jobbnummer
9772869