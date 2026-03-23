Lastbilsstation Timrå söker chaufförer (B, C,) för sommarjobb
Vi växer och erbjuder varje år möjligheten till en fast anställning för många av våra sommarjobbare.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som chaufför med B- eller C-behörighet på dagtid kommer du huvudsakligen att distribuera gods i Timrå med omnejd. Arbetet innebär även sortering och scanning av varor samt lossning och lastning av fordon.Kvalifikationer
Vi söker dig som är snabb, noggrann, självgående och har ett bra kundbemötande. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
För tjänster med B-behörighet är det meriterande med ytterligare körkortsbehörigheter samt YKB. Erfarenhet av styckegodshantering, traktorvana, truckbehörighet och ADR är också meriterande.
För tjänsten som C-chaufför är YKB ett krav, och vi ser gärna att du även har erfarenhet av styckegodshantering, traktorvana, truckkörning samt ADR.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder exempelvis friskvårdbidrag, förstärkt föräldrapenning, rekryteringsbonus, vi ersätter landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd och dagligt förmiddagsfika.
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar transportavtalet.
Vi har de senaste året gjort stora investeringar på fordon och kan även erbjuda dig att arbeta med en helt ny fordonsflotta!
Välkommen att söka sommarjobb hos oss i Timrå redan idag!
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan då tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök genom att mejla din ansökan till: bokning.sundsvall@lastbilsstation.se
Ange följande referens när du ansöker: "Sommarjobb Timrå" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: bokning.sundsvall@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Sommarjobb Timrå"". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
https://www.lastbilsstation.se/
Årvältsvägen 16 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ
