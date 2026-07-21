Lastbilsstation söker en vikarie till vårt kundcenter i Skellefteå
Skellefteå Lastbilsstation Aktiebolag / Kundservicejobb / Skellefteå Visa alla kundservicejobb i Skellefteå
2026-07-21
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Vill du ha ett jobb där dagarna går fort och där du får hjälpa kunder och lösa problem?
Då kanske det här är något för dig!
Om jobbet
Hos oss på kundcenter blir du en viktig del av teamet och en av de första kontakterna våra kunder har med oss. Du svarar på mejl och samtal, hjälper till i olika ärenden och ser till att våra kunder får snabb och smidig service. Arbetet sker främst i våra system, och du får bra stöd av dina kollegor – vi är ett team på åtta personer som hjälper varandra och har en riktigt bra stämning på jobbet.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Skellefteå och arbetstiderna är vardagar, dagtid.
Detta är ett vikariat med start 24/8 och som löper till augusti 2027.
Vem är du?
Du gillar att ge bra service, är lösningsorienterad och trivs när det är lite tempo. Du har lätt för att prata med människor, både i telefon och via mejl, och du är inte rädd för att ta eget ansvar.
Du är noggrann, flexibel och kan hålla flera saker igång samtidigt utan att tappa struktur.
Vi tror att du har
God datorvana
Bra svenska och engelska
Erfarenhet av kundservice är ett plus, men inget krav
Om anställningen
En arbetsplats med bra gemenskap där vi bryr oss om varandra. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, förstärkt föräldrapenning, rekryteringsbonus, ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskydd och såklart dagligt fika.
Vi har kollektivavtal och schyssta villkor.Publiceringsdatum2026-07-21Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka ett mejl till jobb@lastbilsstation.se
och märk det med "Vikariat Kundcenter".
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: jobb@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Vikariat Kundcenter"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation Aktiebolag
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
931 36 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
10007901