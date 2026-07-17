Lastbilsstation söker C-chaufför för nattarbete till Gävle
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Är du en skicklig chaufför, snabb i steget och serviceinriktad? Har du dessutom förmågan att hålla dig alert och fokuserad under nattens timmar? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Sök redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som C-chaufför vid vår terminal i Gävle blir du en del av ett team på ca 70 personer, som är chaufförer, terminalarbetare och tjänstemän. Arbetet som chaufför består främst i att distribuera gods i Gävle med omnejd men tjänsten innefattar även sortering och scanning av gods samt lossning och lastning av bilar. Hos oss är varje bil en egen ekonomisk enhet och du ansvarar för att den linjen du kör bidrar med positiva ekonomiska resultat till företaget i stort. Vi tillämpar alltid provanställning med förhoppning om att det ska övergå i en tillsvidareanställning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är snabb i steget, är noggrann, självgående och har ett bra kundbemötande. C-behörighet, YKB, ADR samt goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Kunskaper i engelska, CE-behörighet, truckbehörighet liksom tidigare branscherfarenhet samt vana ifrån styckegodshantering är meriterande. Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag i belastningsregistret kan påverka din möjlighet till anställning.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder exempelvis:
Friskvårdsbidrag
Förstärkt föräldrapenning
Rekryteringsbonus
Ersättning för landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd
Trivselpeng
Rikskortets lunchförmån
Dagligt fika
Förmånscykel
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar transportavtalet.
Välkommen att söka tjänsten som C-chaufför till vår terminal i Gävle redan idag. Ansök genom att mejla din ansökan till: elin.soderlund@lastbilsstation.se
och ange referens "C-chaufför natt Gävle".
STATIONERINGSORT: Gävle
OMFATTNING: 100 %
ARBETSTID: Natt
TILLTRÄDE: Snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: elin.soderlund@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""C-chaufför natt Gävle"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation Aktiebolag
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005779