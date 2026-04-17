Lastbilsstation Skellefteå söker C-chaufförer för sommarjobb
Vi växer och erbjuder varje år möjligheten till en fast anställning för många av våra sommarjobbare!
Arbetsbeskrivning
Som chaufför med C-behörighet kommer du huvudsakligen att distribuera gods i Skellefteå med omnejd. Arbetet innebär även sortering och scanning av varor samt lossning och lastning av fordon.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är snabb, noggrann, självgående och har ett bra kundbemötande. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
För tjänsten som C-chaufför är YKB ett krav, och vi ser gärna att du även har erfarenhet av styckegodshantering, traktorvana, truckkörning samt ADR.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder exempelvis friskvårdbidrag, förstärkt föräldrapenning, rekryteringsbonus, vi ersätter landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd och dagligt förmiddagsfika.
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar transportavtalet.
Vi har de senaste året gjort stora investeringar på fordon och kan även erbjuda dig att arbeta med en helt ny fordonsflotta!
Välkommen att söka tjänsterna som sommarjobbare till vår hos oss redan idag. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök genom att mejla din ansökan till: zain.alkadhimi@lastbilsstation.se
och ange referens "Sommarjobb Skellefteå". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: zain.alkadhimi@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Hallvägen 8
)
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Lastbilsstation Aktiebolag
