Lastbilsstation Luleå söker medåkare till våra chaufförer
Skellefteå Lastbilsstation AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
Gillar du att bära, hålla i gång och vill ha ett jobb där du slipper sitta still? Då kan du vara vår nästa medåkare!
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta som medåkare och stötta våra chaufförer i det dagliga arbetet. Som medåkande följer du med på distributionsrundor och hjälper till med lastning och lossning hos mottagare. Arbetet är fysiskt - du ska gilla att bära och röra på dig - och du blir en viktig del i att ge mottagarna en bra serviceupplevelse.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Viktigt för tjänsten är att du har god fysik eftersom arbetet innebär att bära upp gods hos mottagare. Vi söker dig som är ansvarstagande, stresstålig och noggrann, samtidigt som du sprider arbetsglädje och vill göra ett bra jobb. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete samt B-körkort, men det är inget krav. Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag i belastningsregistret kan påverka din möjlighet till anställning.
Vi erbjuder
Ett aktivt och varierande arbete där du får röra på dig
En arbetsplats med bra gemenskap
Friskvårdsbidrag
Förstärkt föräldrapenning
Rekryteringsbonus
Ersättning för landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd
Trivselpeng
Rikskortets lunchförmån
Dagligt fika
Förmånscykel
Vi är även kollektivavtalsanslutna och tillämpar transportavtalet
Välkommen att söka tjänsten som medåkare till vår terminal i Luleå redan idag. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök genom att mejla din ansökan till: jobb@lastbilsstation.se
och ange referens "Medåkare Luleå".
STATIONERINGSORT: Luleå
OMFATTNING: 100%
ARBETSTID: Dagtid
TILLTRÄDE: Snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: jobb@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Medåkare Luleå"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Betongvägen 36 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Jobbnummer
9765408