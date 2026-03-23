Lastbilsstation Gävle söker CE-chaufförer för sommarjobb
2026-03-23
Vi växer och erbjuder varje år möjligheten till en fast anställning för många av våra sommarjobbare.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som CE-chaufför vid vår terminal i Gävle blir du en del av vårt team bestående av chaufförer, terminalarbetare och tjänstemän. Arbetet innebär främst körning, men även lastning och lossning av gods. Tjänsten är varierande och arbetstiderna är förlagda till både vardagar och helger, dag- och kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har hög arbetsmoral, är noggrann, effektiv och trivs i en roll med mycket ansvar. Du har ett gott kundbemötande och är bekväm med att arbeta både självständigt och i team. För tjänsten krävs CE-behörighet, YKB, truckkort samt goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av styckegodshantering, ADR eller vana av att köra hjullastare.
Vid en eventuell anställning genomförs en kontroll i belastningsregistret, vilket kan påverka möjligheten till anställning.
Om anställningen
Vi månar om våra medarbetare och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, förstärkt föräldrapenning, rekryteringsbonus, ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskydd samt dagligt förmiddagsfika. Vi är kollektivavtalsanslutna och tillämpar transportavtalet.
Under det senaste året har vi gjort stora investeringar i vår fordonsflotta, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta med moderna och nya fordon.
Välkommen att söka sommarjobb hos oss redan idag. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan då tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till: elin.soderlund@lastbilsstation.se
och ange referens "Sommarjobb CE Gävle". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: elin.soderlund@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
802 91 GÄVLE
