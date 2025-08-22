Lastbilsmekaniker- Veho Truck Retail Sverige AB
Veho Truck Retail AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veho Truck Retail AB i Stockholm
Är du vår nya lastbilsmekaniker?
På vår anläggning i Kista får du på verkstaden arbeta med Mercedes-Benz fantastiska produkter som ständigt utvecklas med den modernaste tekniken. Dina arbetsuppgifter innefattar service och reparationer av Mercedes-Benz lastbilar.
Vem du är
Vi vill att du som söker denna tjänst har dokumenterad erfarenhet av mekanikeryrket, fordonsteknisk utbildning samt minst B-körkort. Har du tidigare arbetat med Mercedes-Benz är det meriterande samt har C-körkort. Då vi har stort fokus på nöjda kunder är det viktigt att du är serviceinriktad, social och positiv. Dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor på jobbet då du bidrar med god stämning och prestigelöshet som genererar den speciella teamkänslan och yrkesstoltheten som finns hos oss inom Veho Trucks.
Veho Trucks erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjärstämning där vi alla hjälper varandra och accepterar varandras olikheter. Vi har ett stort engagemang och mycketarbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.
Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss
Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och med din kompetens är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att göra skillnad och lyckas. Förutom kompetensutveckling erbjuder friskvårdsbidrag och olika former av rabatter. Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett förbättringsarbete för att bibehålla rankningen som en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Din ansökan
Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning uppmuntrar vi kvinnliga sökande till den här tjänsten. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag ansök därför så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12
Skicka din ansökan via länken om du har frågor om tjänsten kan du kontakta Marcus Hendriksen, marcus.hendriksen@veho.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veho Truck Retail AB
(org.nr 559507-1639), https://www.vehobil.se/trucks/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Marcus Hendriksen marcus.hendriksen@veho.se 010-4971785 Jobbnummer
9470796