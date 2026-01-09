Lastbilsmekaniker till Atteviks Lastbilar i Nybro
2026-01-09
Dina arbetsuppgifter
Som Lastbilsmekaniker hos Atteviks Lastbilar blir du en nyckelspelare i deras team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara service, reparationer och felsökning av Scanias lastbilar. Du erbjuds en trygg arbetsplats med arbetstider måndag till fredag (07:00-16:00). Jour och övertid kan förekomma.
Vi söker dig som är ambitiös, noggrann och trivs med att ta eget ansvar. Eftersom Atteviks arbetar nära deras kunder är din servicekänsla och samarbetsförmåga avgörande för att de ska leverera toppkvalitet.Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning (gärna med inriktning tunga fordon).
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Grundläggande IT-vana.
Meriterande: Erfarenhet från branschen och körkort för tunga fordon.
Du bör se jobbet långsiktigt och ha en utpräglad vilja att lära dig mer och utvecklas inom företaget. Du kommer att få utbildning genom deras generalagent Scania.
Tjänsten är en direktrekrytering till Atteviks Lastbilar i Nybro med anställning hos Atteviks.
Skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, du ansöker på www.randstad.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sophia Malaki, sophia.malaki@randstad.se
Om Atteviks
Atteviks grundades 1945 av Sigvard Attevik och drivs i dag av tredje generationens Attevikare. Företaget är en av Sveriges större privata återförsäljare av märkena; VW, Audi, SEAT, CUPRA, koda och Scania. Atteviks är en modern koncern med verksamhet på nio olika orter i Småland. Detta har skett genom målmedveten satsning på egen lönsamhet och kloka uppköp av andra bilföretag i regionen. Verksamheten är uppdelad i två försäljningsbolag: Atteviks Bil AB och Atteviks Lastbilar AB. Moderbolaget Atteviksgruppen AB har sitt säte i Jönköping. Koncernen har en omsättning på ca 2,9 miljarder och har ca 485 anställda.
För mer information om Atteviks, besök atteviks.se
Du är ambitiös och noggrann med hög servicekänsla. Du tar ansvar och har god samarbetsförmåga.
