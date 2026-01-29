Lastbilsmekaniker till Atteviks Lastbilar i Nybro
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann mekaniker som sätter stolthet i din yrkesskicklighet? Vill du jobba i en verkstad där det värnas om både kvalitet och gemenskap? Atteviks Lastbilar i Nybro växer och nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med dem!
Om rollen
Som lastbilsmekaniker på Atteviks handlar arbetet om mer än att bara utföra service. Du är ansiktet utåt när det gäller fordonens driftsäkerhet. Din huvuduppgift är att utföra service och reparationer på tunga fordon, med fokus på Scania.
Vi tror på att göra jobbet ordentligt från början. Det innebär att du har ett öga för detaljer och identifierar de där potentiella felen innan de leder till ett haveri.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och reparationer av lastbilar och tunga fordon.
Felsökning.
Genomföra noggranna kontroller för att säkerställa högsta kvalitet och säkerhet.
Dokumentation och stämpling av utfört arbete i system.
Arbetet är fysiskt och varierat; ena stunden felsöker du avancerad elektronik, nästa stund arbetar du med mekaniska moment som kräver styrka och rätt teknik. Du jobbar i en modern verkstad med bra hjälpmedel och liftar, men rollen kräver ändå en god grundfysik. Du bör se jobbet långsiktigt och ha en utpräglad vilja att lära dig mer och utvecklas inom företaget. Du kommer att få utbildning genom deras generalagent Scania.
Här erbjuds du en trygg arbetsplats med arbetstider måndag till fredag (07:00-16:00). Jour och övertid kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är prestigelös, ansvarsfull och trivs i en miljö där man hjälps åt.
Fordonsteknisk utbildning (gymnasial eller YH) eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Flytande svenska i tal och skrift (krav för dokumentation och interna kontakter).
B-körkort.
God fysik då arbetet innefattar tunga moment och varierande arbetsställningar.
Meriterande:
Erfarenhet av Scania eller andra tunga fordon.
C- eller CE-körkort.
Tjänsten är en direktrekrytering till Atteviks Lastbilar i Nybro med anställning hos Atteviks.
Skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, du ansöker på www.randstad.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sophia Malaki, sophia.malaki@randstad.se
Om Atteviks
Atteviks grundades 1945 av Sigvard Attevik och drivs i dag av tredje generationens Attevikare. Företaget är en av Sveriges större privata återförsäljare av märkena; VW, Audi, SEAT, CUPRA, koda och Scania. Atteviks är en modern koncern med verksamhet på nio olika orter i Småland. Detta har skett genom målmedveten satsning på egen lönsamhet och kloka uppköp av andra bilföretag i regionen. Verksamheten är uppdelad i två försäljningsbolag: Atteviks Bil AB och Atteviks Lastbilar AB. Moderbolaget Atteviksgruppen AB har sitt säte i Jönköping. Koncernen har en omsättning på ca 2,9 miljarder och har ca 485 anställda.
Grundades 1945
Medarbetare Ca 485
Omsättning 2,9 miljarder
För mer information om Atteviks, besök atteviks.se
Du är prestigelös, ansvarsfull och trivs i en miljö där man hjälps åt.
Atteviks Lastbilar AB Ersättning
