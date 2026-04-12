Lastbilsmekaniker/svetsare till AM HydraulTeknik i Kungälv
Vi söker en lastbilsmekaniker/svetsare till AM HydraulTeknik i Kungälv.
Är du en duktig mekaniker som älskar att skruva, svestsa och är villig att lära dig?
Då är detta jobbet för dig!
Det är en bonus om du har en utbildning som fordonsmontör. Har du jobbat med tunga fordon är det ett plus. Viktigt att du älskar att skruva och vill lära dig hur man reparerar och bygger nytt.
Om jobbet
Jobbet innebär att du reparerar lastbilar med allt förekommande från bakgavellift till plogar och kranar. Du både mekar, svetsar och felsöker. Vi gör även påbyggnader på lastbilar, t ex liftar, extraljus, kranar, verktygslådor, lastväxlare, plogutrustning samt extrautrustning som kunden önskar, t ex extraljus och varningsljus. Bilarna anpassas efter kundens behov så inget jobb är det andra likt. Jobbet ger stora möjligheter till utveckling.
Om AM HydraulTeknik
Vi finns i fräscha lokaler i Rollsbo industriområde och upplever ett högtryck från våra kunder så vi behöver bli fler. Vi är en specialiserad kranbilsverkstad och påbyggare som arbetar med märken som Palfinger, Hiab och Fassi samt allt som rör hydraulik och fordonsel
Tjänsten är dagtid.
Ansök idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjötun Rekrytering AB
(org.nr 559157-9122), http://www.electus.nu
Östra Köpmansgatan 26 (visa karta
)
444 30 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsund Kontakt
Konsultchef
Suzanna Forsmark 0731457336 Jobbnummer
9849039