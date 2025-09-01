Lastbilsmekaniker bli en del av framtidens verkstad!
Emotion Staffing AB / Maskinreparatörsjobb / Nybro Visa alla maskinreparatörsjobb i Nybro
2025-09-01
Har du skruvat på tunga fordon tidigare - eller är du den som alltid vill förstå hur maskiner fungerar? Nu söker vi engagerade och kunniga lastbilsmekaniker till en väletablerad verkstad i Nybro.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Du kommer att arbeta med service, reparationer och felsökning på lastbilar av alla dess slag. Arbetet är varierande - ena dagen byter du bromssystem, nästa dag diagnostiserar du avancerad elektronik. Här får du verkligen använda både din tekniska kunskap och ditt problemlösande sinne.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att arbeta som lastbilsmekaniker, fordonsmekaniker eller liknande
Goda kunskaper inom fordonsel och felsökning (meriterande om du arbetat med tunga fordon)
Förmåga att arbeta självständigt men också bidra till lagandan i verkstadenDina personliga egenskaper
Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar. Framför allt brinner du för att få fordon att rulla - och att göra kunderna nöjda.
Vi erbjuder
Hos vår kund möts du av en trygg arbetsmiljö med moderna verktyg och kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Här finns möjlighet att växa i yrkesrollen och vara med på resan i en bransch som ständigt utvecklas.Så ansöker du
Känner du att detta är nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag till staffing@emotionlogistics.com
- urval sker löpande, så vänta inte för länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: staffing@emotionlogistics.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emotion Staffing AB
(org.nr 559497-8545) Arbetsplats
Nybro Jobbnummer
9486532