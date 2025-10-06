Lastbilsförare sökes gillar du vägarna och tar ansvar?
Junglia AB / Fordonsförarjobb / Gävle Visa alla fordonsförarjobb i Gävle
2025-10-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
Vi söker en lastbilsförare som är trygg bakom ratten och trivs med ett självständigt arbete. Uppdraget kan omfatta allt från distribution till längre transporter, beroende på kund. Du blir anställd direkt av arbetsgivaren.
Junglia ansvarar för rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Köra och leverera gods enligt schema
Lastning och lossning (manuellt eller med hjälpmedel)
Säkerställa att leveranser sker tryggt och i tid
Hantera fraktdokumentation och följa säkerhetsrutinerKvalifikationer
Körkort C
YKB och giltigt förarkort
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Svenska i tal och skrift
Ansökan - snabbt och enkelt
För att söka tjänsten gör du så här:
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Fyll i samtliga uppgifter och ladda upp ett foto
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Lastbilsförare + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
802 52 GÄVLE Jobbnummer
9543107