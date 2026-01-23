Lastbilsförare med CE-behörighet till vår Entreprenadavdelning
2026-01-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Företagets entreprenadavdelning arbetar huvudsakligen med maskinentreprenader, dvs maskin-, gods- och materialtransporter. Även olika schakt-, mark- och anläggningsarbeten i Kiruna med omnejd.
Vi behöver stärka upp med lastbilsförare där den huvudsakliga uppgiften handlar om diverse transporter inom Kiruna. Du behöver vara flexibel då arbetsuppgifter kan variera.
Krav: CE-körkort, YKB.
Vem är du som person?
Du är engagerad i det du gör, är flexibel och har lätt att anpassa dig till varierande omständigheter. Du har hög samarbetsförmåga och ett positivt bemötande. Du tar ansvar för de fordon som du kör och är noggrann för att undvika skador samt håller fordonet i ett bra skick. Vi arbetar för en säker arbetsplats och förutsätter att du arbetar med säkerhet i fokus.
Det är viktigt för oss att du vill bidra till den inkluderande och familjära kultur som vi på LTH har byggt upp där vi tillsammans jobbar för kundens och företagets bästa. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som varje anställd är en del av:
KVALITET - Vi arbetar säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt med kunden i fokus. Vi är stolta över våra prestationer och resultat. Vi levererar alltid det lilla extra.
KOMPETENS - Vi är trygga i våra arbetsuppgifter och vi delar med oss av erfarenhet och kunskap. Vi har rätt utbildning och behörighet. Vi utövar ett gott ledarskap och medarbetarskap där vi ger rätt förutsättningar för att ständigt förbättras.
ENGAGEMANG - Vi tar ett personligt ansvar genom en positiv attityd, intresse och delaktighet. Vi har en familjär anda där vi hjälps åt, bryr oss om varandra och jobbar för kundens och företagets bästa.
Omfattning och skift
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning
Skiftgång: Dagtid, måndag till fredag
Tillträde enligt överenskommelse Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Andreas Lindmark andreas.lindmark@lthtraktor.se Jobbnummer
9702718