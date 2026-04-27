Lastbilsförare med CE-behörighet sökes till uppdrag i Göteborg
2026-04-27
Vi är ett bemanningsföretag som nu söker erfarna och ansvarstagande lastbilsförare för uppdrag hos en av våra kunder i Göteborg. Kunden är ett väletablerat och större företag med hög standard inom transport och logistik.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta i en professionell miljö och bli en del av en verksamhet där kvalitet, säkerhet och punktlighet står i fokus.
Som lastbilsförare kommer du att arbeta ute hos vår kund med transporter och leveranser enligt planerade rutter och uppdrag. Du ansvarar för att arbetet utförs på ett säkert, effektivt och professionellt sätt samt representerar både vår kund och vårt bemanningsföretag på bästa sätt.
Placering är i Göteborg, och arbetet kan innebära varierande körningar beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som har
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet av arbete som lastbilsförare
God känsla för ansvar, säkerhet och service
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av distribution, fjärrkörning eller logistikarbete
Tidigare erfarenhet av arbete inom större transport- eller logistikverksamheter
Vi erbjuder
Uppdrag hos en stabil och välkänd kund
Goda arbetsvillkor och professionell arbetsmiljöSå ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9878813