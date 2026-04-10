Lastbilschaufförer sökes för extrajobb som lastare till Malmö flygplats!
2026-04-10
Vill du vara med och leverera smakupplevelser i världsklass? Nu söker vi dig som är student och vill arbeta extra som lastare med omgående start! Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
I rollen som Lastare för Service Delivery kommer du leverera catering till gategourmets kunder - flygbolagen. På gategourmet säkerställs att resenärer från hela världen kan njuta av god mat och dryck under sin resa.
Fordonskontroll av lastbil innan avfärd
Lastar fordonet vid kaj med catering (ex. vagnar, skåp och ugnar)
Lastar och lossar flygplan i enlighet med flygtrafiken
Samordnar med avdelningschef vid skador, olyckor, brist på material eller andra oförutsägbara händelser
Följer regler och bestämmelser
Packar delar av cateringen mellan lastningar
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
Rollen är baserad på Malmö Airport och tjänsten innebär en variation i arbetstider (mellan 03.00-01.30) Arbetet är fysiskt, under en dag tar du många steg, arbetar i högt tempo och gör många lyft. Stor vikt läggs vid personlighet, engagemang och nyfikenhet. Oavsett tidigare erfarenheter så är rätt attityd och viljan att lära sig absolut viktigast
Tjänsten är ett extrajobb där du arbetar vid behov, beroende på verksamhetensbehov. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara student på minst 50% eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vi ser att du är:
Systematisk och strukturerad
Kommunikativ och serviceinriktad
Kan svenska och engelska i tal och skrift
Har C-körkort och giltigt YKB
Har god fysik och trivs i ett aktivt arbete
Arbetstiderna kan variera och arbete kan förekomma både vardagar och helger.
Låter detta som en möjlighet för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Säkerhetskrav:
Då arbetet sker på Malmö Airport, som är ett skyddsobjekt, krävs en godkänd säkerhetsprövning. Du behöver kunna uppvisa:
• Dokumentation över vad du gjort de senaste fem åren
• Ett utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
• Ett giltigt ID-kort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
230 32 MALMÖ-STURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9848650