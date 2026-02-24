Lastbilschaufför till TMA bil och ( shackt och lastväxlare )
2026-02-24
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi på CMH FRAKT AB söker en Glad & ansvarstagande lastbilsförare med C kort för utökade köruppdrag med TMA och lastväxlarkörning vid behov och schakt inom stockholm och söder om stockholm . Vi erbjuder en modern fordonspark med jätte fina bilar och välutrustade bilar ( SCANIA ) och goda arbetsvillkor. Vi söker dig som har kört TMA eller är intresserad på att köra , vi kommer ha möjlighet till dag och natt och helg jobb vid intresse också .Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Giltigt C körkort, YKB och digitalt förarkort.
God svenska i tal och skrift.
APV arbete på väg intyg
vi erbjuder: fast lön 6 månaders prov sen vidare anställnign eller Tim lön sen vidare till fast månads lön vid intresse , Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: habeb93habeb@hotmail.com Omfattning
