Lastbilschaufför till TMA bil och ( shackt och lastväxlare )

Cmh Frakt AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-02-24


Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cmh Frakt AB i Södertälje

Vi på CMH FRAKT AB söker en Glad & ansvarstagande lastbilsförare med C kort för utökade köruppdrag med TMA och lastväxlarkörning vid behov och schakt inom stockholm och söder om stockholm . Vi erbjuder en modern fordonspark med jätte fina bilar och välutrustade bilar ( SCANIA ) och goda arbetsvillkor. Vi söker dig som har kört TMA eller är intresserad på att köra , vi kommer ha möjlighet till dag och natt och helg jobb vid intresse också .

Publiceringsdatum
2026-02-24

Kvalifikationer
Giltigt C körkort, YKB och digitalt förarkort.
God svenska i tal och skrift.
APV arbete på väg intyg


vi erbjuder: fast lön 6 månaders prov sen vidare anställnign eller Tim lön sen vidare till fast månads lön vid intresse ,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: habeb93habeb@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cmh Frakt AB (org.nr 559195-6429)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9761640

Prenumerera på jobb från Cmh Frakt AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cmh Frakt AB: