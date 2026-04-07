Lastbilschaufför sökes Kadour Åkeri AB växer i Sverige
2026-04-07
Kadour Åkeri AB, ett växande transportföretag, söker nu erfarna CE-chaufförer för långkörningar i Sverige/ Norge/ Danmark.
Vad vi erbjuder:
• Heltidsjobb, 5-6 dagar per vecka
• Övernattning i lastbilen under veckan
• Anställning kan vara tillsvidare (indefinite) eller tidsbegränsad (definite)
• Omedelbar start
Transportupplägg:
• Trailer hämtas från Göteborg (P6)
• Vid vissa leveranser sker lossning , men företagets personal tar hand om lossningen (ingen tungt arbete för chauffören)
Fordon & utrustning:
• Kör en helt ny Scania man få behålla bilen
• Utrustad med mikrovågsugn,kylskåp, kaffemaskin & snökedjor
Krav:
* CE-körkort
* Giltigt YKB
* Erfarenhet av långkörning
* Ansvarstagande och professionell inställning
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV till: kadour.akeri@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: kadour.akeri@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kadour Åkeri AB
(org.nr 559423-4535)
