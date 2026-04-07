Lastbilschaufför sökes Kadour Åkeri AB växer i Sverige

Kadour Åkeri AB, ett växande transportföretag, söker nu erfarna CE-chaufförer för långkörningar i Sverige/ Norge/ Danmark.



Vad vi erbjuder:

• Heltidsjobb, 5-6 dagar per vecka
• Övernattning i lastbilen under veckan

• Anställning kan vara tillsvidare (indefinite) eller tidsbegränsad (definite)

• Omedelbar start


Transportupplägg:



• Trailer hämtas från Göteborg (P6)

• Vid vissa leveranser sker lossning , men företagets personal tar hand om lossningen (ingen tungt arbete för chauffören)



Fordon & utrustning:


• Kör en helt ny Scania man få behålla bilen

• Utrustad med mikrovågsugn,kylskåp, kaffemaskin & snökedjor

Krav:

* CE-körkort

* Giltigt YKB

* Erfarenhet av långkörning

* Ansvarstagande och professionell inställning


Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV till: kadour.akeri@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: kadour.akeri@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kadour Åkeri AB (org.nr 559423-4535)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

