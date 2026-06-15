Lastbilschaufför sökes för livsmedelstransporter CE Chaufför

Flex Transport AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-06-15


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FlexTransport AB söker nu en ansvarstagande CE-chaufför för livsmedelstransporter i samarbete med COOP för natt uppdrag.

OBS! Tjänsten ska tillsättas OMGÅENDE.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
• Distribution av livsmedel
• Lastning och lossning
• Leveranser enligt rullande schema
Schema, 4 nätter per vecka.
Måndag natt
Tisdag natt
Torsdag natt
Lördag natt


Kvalifikationer
• CE-körkort
• Giltigt YKB
• Digitalt färdskrivarkort
• God servicekänsla
• Ansvarstagande och punktlig

Meriterande:
• Erfarenhet av livsmedelsdistribution

Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Stabilt och växande företag
• Bra arbetsmiljö
• Långsiktigt samarbete

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön: Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: Info@flextransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flex Transport AB (org.nr 559198-6764)
Värnvägen 10 (visa karta)
635 06  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9964908

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