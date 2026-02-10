Lastbilschaufför med YKB till anläggningsföretag i Täby
Jan Bokdals Trädgårdsanläggningar AB / Fordonsförarjobb / Täby Visa alla fordonsförarjobb i Täby
2026-02-10
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jan Bokdals Trädgårdsanläggningar AB i Täby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Lastbilschaufför med YKB till anläggningsföretag i TäbyPerioden 2026-04-07- 2026-11-30
Med möjlighet till vinterjobb inom snöröjning och halkbekämpningPubliceringsdatum2026-02-10Om företaget
Bokdals Trädgårdsanläggningar AB är ett familjeföretag i andra generationen som grundades år 1983. Vi utgår från Viggbyholm i Täby och är verksamma främst i Täby och Danderyds kommun. Efter ca 40år i branschen så kan vi erbjuda hjälp med bland annat åretruntskötsel av både privata trädgårdar och bostadsrättsföreningar, poolanläggning, trädgårdsdesign, stenläggning och snickerier.Om tjänsten
Som lastbilschaufför hos oss arbetar man ute på plats hos kund, vanligtvis privatkunder där vi utför anläggningarbeten. Man ska köra bort fyllnadsmassor och samtidigt hämta nytt material. Arbetet kan stundvis upplevas som stressigt när grävmaskinen ibland står still i väntan på tömning eller material. Vi arbetar främst i Täby och Danderyds kommun och vi lämnar och hämtar material utanför Åkersberga, där det är viktigt att man kan prata och förstå svenska väl. Man behöver även hjälpa till utanför lastbilen med tex utläggning av material och annat. Vår högsäsong är begränsad till i början av april till slutet av november. Under vintern utför vi även snöröjning men i dagsläget kan vi ej garantera en heltidstjänst under den perioden, därav en tidsbegränsad anställning. Denna tjänst går därför utmärkt att kombinera med annat arbete under vintern. Arbetstider är 07.00-16.00 måndag-fredag, med utgångspunkt från Viggbyholm i Täby.
Det vi söker
Vi letar efter en engagerad medarbetare som kan tillföra kompetens och kunskap då vår nuvarande chaufför ska flytta till annan ort. Du behöver ha en hög arbetsmoral, ett positivt och engagerat förhållningssätt, vara lyhörd, vilja leverera hög kvalité och gilla att ta ansvar. Vi tidsrapporterar via en app, så därför ska man inte vara främmande för teknik. Man ska inte vara rädd för att ta i då arbetet stundvis kan vara fysiskt ansträngande, därför är god fysik ett måste. En god förmåga att kommunicera är väldigt viktigt både på svenska och engelska, man ska heller inte vara främmande för kundkontakt. Då man är ansiktet utåt är ett glatt humör och professionellt bemötande att önska.Kvalifikationer
• C-körkort
• YKB
• Vana av att köra lastväxlare
• Dokumenterad tidigare erfarenhet inom yrket
• Svenska i tal och skrift
• Engelska i tal och skrift
• God fysik
Meriterande om du har arbetat inom anläggning och/eller ha kört lastmaskiner tidigare.
Ansök redan idag! Intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta rätt person med start senast i början av april. Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess kan du kontakta oss via mail på jobb@bokdal.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: jobb@bokdal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jan Bokdals Trädgårdsanläggningar AB
(org.nr 556229-5344), https://bokdal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bokdals Trädgårdsanläggning AB Jobbnummer
9734443