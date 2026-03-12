Lastbil Chaufför C kort - Uppsala och Rosersberg

Bröderna Logistik AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2026-03-12


Bröderna Logistik AB söker nu erfarna och serviceinriktade C-chaufförer för distribution i norra Stockholm och Uppsala. Vi är ett växande företag med kollektivavtal och goda arbetsvillkor.

Dina arbetsuppgifter
Köra tung lastbil i distributionstrafik

Leveranser till företag och privatkunder

Hantera gods på ett säkert och effektivt sätt

Representera företaget med trevligt bemötande och hög service

Kvalifikationer
C-körkort (krav)
YKB (krav)
ADR
Erfarenhet av distribution och högt tempo
God lokalkännedom i Stockholm/Uppsala är meriterande
Svenska eller engelska i tal

Vi söker dig som
Är punktlig och ansvarstagande

Trivs i ett högt tempo

Har en positiv attityd och gillar kundkontakt

Vill vara en del av ett stabilt och familjärt företag

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller visstid enligt överenskommelse

Kollektivavtal

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Möjlighet till utveckling inom företaget

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: Aryan.rizgar@brodernaab.se
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: Aryan.rizgar@brodernaab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Logistik AB (org.nr 559498-2521)
195 72  ROSERSBERG

Kontakt
Aryan Rizgar
Aryan.rizgar@brodernaab.se
0708506793

Jobbnummer
9794916

