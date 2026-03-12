Lastbil Chaufför C kort - Uppsala och Rosersberg
2026-03-12
Bröderna Logistik AB söker nu erfarna och serviceinriktade C-chaufförer för distribution i norra Stockholm och Uppsala. Vi är ett växande företag med kollektivavtal och goda arbetsvillkor.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Köra tung lastbil i distributionstrafik
Leveranser till företag och privatkunder
Hantera gods på ett säkert och effektivt sätt
Representera företaget med trevligt bemötande och hög serviceKvalifikationer
C-körkort (krav)
YKB (krav)
ADR
Erfarenhet av distribution och högt tempo
God lokalkännedom i Stockholm/Uppsala är meriterande
Svenska eller engelska i tal
Vi söker dig som
Är punktlig och ansvarstagande
Trivs i ett högt tempo
Har en positiv attityd och gillar kundkontakt
Vill vara en del av ett stabilt och familjärt företag
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller visstid enligt överenskommelse
Kollektivavtal
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företagetSå ansöker du
Skicka din ansökan till: Aryan.rizgar@brodernaab.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: Aryan.rizgar@brodernaab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Logistik AB
(org.nr 559498-2521)
195 72 ROSERSBERG Kontakt
Aryan Rizgar Aryan.rizgar@brodernaab.se 0708506793 Jobbnummer
9794916