Låsmästare Sökes Till Spånga Lås (en Del Av Biab Gruppen)
Tillväxt Botkyrka AB / Finmekanikerjobb / Botkyrka Visa alla finmekanikerjobb i Botkyrka
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Spånga lås är ett traditionellt låsbolag med en stark förankring i gediget hantverk. Vår verksamhet bygger på vår långa erfarenhet och traditionella hantverk samtidigt som strävar efter att vara på framkant när det gäller de senaste teknologierna och innovationerna inom lås & säkerhet. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter så som låsbyten, låsöppningar, passersystem och inbrottslarm.
Engagemang för kvalitet och miljö genomsyrar hela företaget och vi sätter höga standarder för arbetet vi utför, och produkterna vi levererar till våra kunder. Dessutom är vi medvetna om miljöaspekterna i vår verksamhet och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan. Vi är medlemmar i SLR (Svenska Låssmedsmästares Riksförbund), vilket bekräftar vårt engagemang för branschens professionella standarder och etiska principer.
Vi rekryterar nu för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster och för att stärka vårt team med fler kompetenta medarbetare.
Som Låsmästare hos Spånga Lås kommer du att:
Installation och service av mekaniska och elektroniska låssystem.
Arbete med nycklar, cylindrar, dörrstängare, passersystem och dörrautomatik.
Felsökning, reparation och underhåll av lås- och säkerhetssystem.
Kommunikation med kunder och arbetsledning för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Dokumentation av arbetsorder och arbetstider efter varje uppdrag.
Planering och strukturering av arbetet för att säkerställa effektivitet och noggrannhet.
Önskad Profil:
Har minst 5 års erfarenhet av lås och säkerhetsinstallationer.
Är serviceinriktad och har förmågan att ge det där lilla extra till kunder och kollegor.
Är strukturerad, noggrann och tar ansvar för att leverera snygga montage utan garantiärenden pga. slarv.
Har en hög yrkesstolthet och en vilja att alltid leverera hög kvalitet.
Är ordningsam och förstår vikten av att dokumentera arbetsorder och tider efter varje jobb.
Har god kommunikationsförmåga och kan hantera dialog med både kunder och arbetsledning.
Är en teamspelare som både kan ge och ta i en arbetsgrupp.
Har B-körkort.
Är ostraffad.
Vi söker dig som är:
Ansvarskännande - Tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppgifterna blir korrekt utförda.
Lösningsorienterad - Ser möjligheter och hittar praktiska lösningar på problem.
Positiv och samarbetsvillig - Bidrar till en bra arbetsmiljö och hjälper kollegor när det behövs.
Strukturerad och ordningsam - Ser till att arbetet flyter smidigt och att allt dokumenteras korrekt.
Självständig men också en teamspelare - Klarar att arbeta på egen hand men förstår vikten av att samarbeta med andra.
Viktiga saker för Spånga lås:
Vi söker dig som förstår vikten av:
Att följa arbetstider och hålla ordning på dokumentation.
Att ha en tydlig och professionell kommunikation med kunder och arbetsledning.
Att ta ansvar ,vi är ett team där alla bidrar.
Att kunna ge och ta , vi värdesätter en arbetsplats där vi hjälper varandra och inte bara tar.
Meriterande om du:
Har erfarenhet av passersystem och elektroniska lås.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: Mån-fre 8-17
Placering: Du utgår ifrån Spånga Arrendevägen , men du kommer jobba i hela stor Stockholm. Du får ta med bilen hem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Förmåner:
Rikskuponger (50% subventioneras).
Friskvårds bidrag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5688851-1800405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9697880