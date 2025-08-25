Läser du till tandsköterska? Sök LIA- plats i Region Västernorrland!
2025-08-25
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att bidra till liv och hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vi erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård inom samtliga specialiteter.
Läser du till tandsköterska? Sök LIA- plats i Region Västernorrland!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Årligen tar Folktandvården i Region Västernorrland emot tandsköterskestuderande för lärande i arbetslivet, LIA. Vi erbjuder dig som studerar till tandsköterska LIA i mån av plats. Du har stöd av Folktandvårdens erfarna handledare. Vi har en nära dialog med skolans handledare under LIA-perioderna.
Region Västernorrland har många kliniker i länet där LIA kan genomföras, se Folktandvårdens hemsida:https://www.rvn.se/sv/delplatser/Folktandvarden/hitta-din-klinik/
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har de förkunskaper som krävs är godkända kurser fram till respektive LIA-period
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
När du skickar in din intresseanmälan bifogar du CV och personligt brev. Ange vilken LIA-period du söker, mellan vilka datum perioden gäller samt kliniker du är intresserad av att praktisera på.
Vi fyller platserna löpande och rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart du kan då platserna är begränsade. Vi tar endast emot intresseanmälan till dessa LIA-platser genom denna annons.
Varmt välkommen med din intresseanmälan!
