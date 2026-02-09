Läsambassadör i projektet "Ho(o)ked on a Reading"
2026-02-09
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
Om projektet
"Ho(o)ked on a Reading" är ett läsfrämjande projekt där ungdomar leder aktiviteter för andra unga.
Som läsambassadör planerar och genomför du träffar som kopplar läsning till sådant som unga tycker om - till exempel kultur, fritidsintressen eller vardagsnära teman. Arbetet utgår från platser där ungdomar redan befinner sig, såsom Folkets Hus Hok, ungdomsgårdar och olika mötesplatser i kommunen.
Arbetstid
Arbetstiden är anpassad för att fungera tillsammans med skola och fritid:
April-Maj: cirka 3 timmar per vecka
Juni: 4 veckor × 30 timmar per ungdom (sammanhållen period)
Juli: ingen arbetstid
Augusti-December: cirka 3 timmar per vecka
Arbetsdag
Planerad arbetsdag är tisdagar, andra dagar kan förekomma.
Under juni månad gäller måndag - fredag.
Vem söker vi?
Vi söker ungdomar 16-18 år som:
har ett naturligt läsintresse (oavsett om det gäller böcker, ljudböcker eller serier)
är trygga i att tala inför och leda mindre grupper
är självgående, ansvarstagande och tar initiativ
är sociala, kommunikativa och tycker om att samarbeta
Sök såhär:
För att vi ska få en bra bild av dig vill vi att du i ansökan berättar:
Lite om dig själv
Varför du vill arbeta som läsambassadör
Vilka intressen och hobbys du har
Eventuella tidigare erfarenheter av att leda, skapa aktiviteter eller engagera dig i grupper (frivilligt)
Övrigt
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
För att ingå avtal då du är under 18 år krävs att du får samtycket från vårdnadshavare till att ingå anställning hos oss. Ersättning
Timlön Så ansöker du
