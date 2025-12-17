Lås- och larmansvarig till Fastighetsavdelningen i Upplands Väsby kommun
2025-12-17
Nu söker vi dig som vill vara lås- och larmansvarig på fastighetsavdelningen i Upplands Väsby kommun.
Är du en strukturerad och noggrann person med eget driv? Tveka då inte att skicka in din ansökan! Läs mer om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en tjänst som lås- och larmansvarig för lås, larm och kamerabevakning på våra kommunala fastigheter. Vi erbjuder dig ett varierat arbete inom området lås och larm. Du kommer att få jobba både praktiskt med dessa system samt inventera och analysera befintliga och kommande behov.
Fastighetsavdelningen, som är en del av kontoret för samhällsbyggnad, har som uppgift att förvalta, bygga och utveckla kommunens verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor, omsorgslokaler och boenden samt lokaler och anläggningar för idrott och kultur.
Avdelningen leds av fastighetschefen som har tre enheter under sig. Projekt- och fastighetsutvecklingsenheten, förvaltningsenheten och driftenheten. Förvaltningsenheten består av förvaltare, projektledare för planerat underhåll och fastighetsadministratörer. Projekt- och fastighetsutvecklingsenheten består av projektledare, projektsamordnare och energi- klimat miljösamordnare. Driftenheten består av drifttekniker, vaktmästare, elektriker, rörmokare, snickare, anläggningsskötare brandlarm, energicontroller och grönyteansvarig.Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter som lås och larmansvarig kommer bland annat att innehålla:
- Installera, reparera och underhålla lås
- Arbeta med svagströmsprodukter, passagesystem, och elektromekaniska låslösningar
- Inventera och planera utbyten av lås-, -larm och cctv i både mindre och större fastigheter
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet inom låssmedsyrket eller säkerhetsbranschen
- Har kunskap om svagströmsprodukter, passagesystem och elektromekaniska lås
- Är van att planera och leda arbetsflöden
Det är meriterande om du har:
- Gesäll- eller mästarbrev
- MEGA- certifikat
- Erfarenhet av cctv
Som person är du strukturerad och kreativ. Vi ser dessutom att du är samarbetsorienterad och lösningsorienterad.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Tommy Andersson 0859097282 Jobbnummer
9650969