Larmsjuksköterska till Sjukvårdens larmcentral
Sjukvårdens larmcentral, Eskilstuna
Vill du ha ett betydelsefullt jobb? Är du lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut? Varför inte söka ett av samhällets viktigaste jobb, där du och dina kollegor skapar trygghet för alla som behöver sjukvårdens hjälp - dygnet runt, årets alla dagar.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i händelsernas centrum och samhället. Känn att du gör skillnad varje dag. På riktigt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Region Sörmland bedriver tillsammans med Regionerna Uppsala, Västmanland och Värmland larmcentral i egen regi.
Sjukvårdens larmcentral har ansvaret för medicinsk prioritering och dirigering av ambulansresurser inom de fyra regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Värmland. Vi betjänar tillsammans cirka 1 200 000 invånare. Centralerna är placerade i Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Karlstad. Sedan 2018 finns vi även i Västra Götalandsregionen. Därmed betjänar sjukvårdens larmcentral cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning.
I Region Sörmland tillhör larmcentralen ambulansorganisationen. Arbetet hos oss är ett administrativt sjuksköterskearbete utan fysisk belastning. Vi är måna om att våra medarbetare skall trivas hos oss, och vid medarbetarenkäten 2024 rekommenderar 100% av medarbetarna sin arbetsplats till andra.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att hantera samtal och hjälpa den som ringer 112. Du skapar dig en bild över vad som har hänt och agerar därefter utifrån rådande omständigheter.
Varje samtal resulterar i en medicinsk bedömning, prioritering och åtgärd. Din uppgift är att snabbt bedöma akuta händelser och genom ett strukturerat arbetssätt identifiera ambulanssjukvårdsbehov. Detta gör du med hjälp av ett unikt medicinskt beslutsstöd samt din egna kompetens.
Samverkan med SOS Alarm, räddningstjänst, polis och andra vårdaktörer är också en del av arbetet, likaså hänvisningar till rätt vårdnivå.
Dina främsta arbetsredskap är din egen kompetens, telefon, dator och videobedömningar av den hjälpsökande medborgaren. Som stöd kommer du även att ha dina kollegor med olika kompetenser.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet. Initiativrik, lösningsfokuserad och brinner för att möta patienten där den är. Du skall kunna ge instruktioner vid akuta sjukdomstillstånd och ha lätt att tänka om och tänka nytt. Arbetet kräver lyhördhet och beslutsförmåga för att kunna fatta beslut utifrån informationen i samtalet med den hjälpsökande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som bland annat; tydlig kommunikation, stabilitet, strukturerad och förtroendegivande.
Arbetsuppgifterna kräver att du behärskar det svenska språket fullt ut i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Flerspråkighet samt vidareutbildning är meriterande.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet ifrån akutsjukvård och/eller telefonrådgivning.
Anställningsform
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och innebär dag/kväll/natt och helgarbete, två av fem helger.
Du kommer att få en introduktionsutbildning vid starten av din anställning med handledning och en individuell plan för inskolning som kommer att anpassas efter dina behov.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Magnus Vesterhav, 072-143 59 04, 016-585 80 90.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på sjukvårdens larmcentral!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
