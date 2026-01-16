Larmpatrullen söker Undersköterskor för vikariat/sommarvik (dag/kväll)
Är du redo för att ta sommarjobbet till nästa nivå? Nu söker vår larmpatrull vikarier inför sommaren!
Stöd i ordinärt boende är ett av områdena inom avdelningen Äldre och funktionshinder och har till uppgift att utföra stöd- och hjälpinsatser till äldre personer. Enheter som ingår inom Stöd i ordinärt boende är hemtjänst, natt- och larmpatrull, trygg hemgång och ett demensteam. Vi har ca 600 anställda undersköterskor och vårdbiträden. Gemensamt arbetar vi för att ge våra kunder den bästa omsorg och service.
Larmpatrullen utför insatser för brukare både över och under 65 år runtom i Järfälla kommun. Vi söker därför dig som är redo för att hoppa in i bilen och arbeta extra dag och kvällar utifrån verksamhetens behov? Låter detta intressant för dig? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Larmpatrullen hjälper våra invånare till vid akuta situationer (dock inte sjukvård). Detta kan vara när personen behöver hjälp, som inte kan vänta tills hemtjänsten, anhöriga eller någon annan kan komma. Arbetet i Larmpatrullen är omväxlande och kräver en förmåga att gå mellan aktivt arbete med brukare och att sköta administrativa uppgifter. Exempel på administrativa uppgifter som kan förekomma är social dokumentation, nyckelhantering, installera och avsluta larm, maila/ringa biståndsbedömare samt beställa kamerainstallation för e-tillsyn. I arbetet ingår mycket kontakt med biståndsbedömare och Trygghetscentralen samt samarbete och kommunikation med andra utförare som Nattpatrull, Hemtjänst, Trygg Hemgång, Socialjour och Polis.
I Larmpatrullen arbetar vi tillsammans mot gemensamt satta mål, utifrån satta rutiner, lagar och regler för brukarnas trygghet. Larmpatrullen delar lokalen med teamet från Nattpatrullens samt Hemtjänst Egen regi och samverkan mellan arbetsgrupperna förekommer dagligen.
Sommarschemat är förlagt mellan juni-aug, och du behöver kunna arbeta minst 6-8 veckor under denna period. Introduktion sker löpande inför sommaren och vi ser gärna att du börjar arbeta som timvikarie innan sommaren börjar för att komma in i verksamheten.Kvalifikationer
För att passa i denna tjänst behöver du:
• Undersköterskeutbildning (uppvisande av skyddad titel, eller tidigare arbetsgivarintyg och/eller betyg enligt socialstyrelsen och Järfällas rekommendationer)
• B-körkort och mycket god vana av att framföra bil i tjänst som god representant för arbetsgivaren
• Minst 2 års erfarenhet av hemtjänst/SÄBO/LSS/Psykiatri
• Goda datorkunskaper är meriterande då stor del av kommunikationen internt sker digitalt (via E-post och sekretessmail)
• God erfarenhet av Social dokumentation och skriva genomförandeplaner, samt kunskaper om IBIC är krav
• Mycket goda kunskaper i svenska både tal och skrift arbetet kräver mycket kommunikation och överlämning till andra enheter
Vi ser det som en merit om du har erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt (främst demenssjukdom) samt psykisk ohälsa.
Vi söker dig som person är lugn, stresstålig och flexibel. Du ska ha en empatisk förmåga, social kompetens, god samarbetsförmåga och mycket god svenska i tal och skrift. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan fatta snabba beslut i enlighet med ramar och rutiner. Du bemöter brukare och medarbetare med respekt och professionalitet och känner till och arbetar enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för kandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundkontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller.
Vi kontrollerar även medborgarskap, uppehålls-och arbetstillstånd, betygsunderlag och referenser. Förbered det gärna redan när du ansöker.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Kan du det finska språket har vi det som merit, då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde.
