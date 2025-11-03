Larmoperatörer till Larm- och ledningscentral Karlstad, sommarvikariat 2026
2025-11-03
Sjukvårdens larmcentral i Värmland söker nu larmoperatörer till sommarvikariat i Karlstad.
Här får du arbeta i en ny och modern verksamhet med ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Din arbetsplats
Sjukvårdens larmcentral i Värmland, RVLLC, är en nystartad enhet, placerad i Karlstad. Årligen utförs cirka 55 000 ambulansuppdrag i Värmland för regionens närmare 300 000 invånare. Vi arbetar alltid med patientfokus och skapar bra förutsättningar för medarbetare inom hälso- och sjukvården. Vårt mål är att alltid ha en trygg patient som vet nästa steg i vårdkedjan. Enheten drivs i nyrenoverade lokaler med modern teknik.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift som larmoperatör kommer vara att dirigera Region Värmlands olika typer av prehospitala resurser så som ambulans, bedömningsenhet och helikopter. Arbetet kommer att bedrivas på Region Värmlands larm- och ledningscentral. Du arbetar i ett starkt team tillsammans med sjuksköterskor med lång och bred erfarenhet samt kunskap om Värmlands hälso- och sjukvårdsutbud.
Larmsamtalen du kommer att larma ut kan vara allt från akuta sjukdomsfall, trafikolyckor till mindre akuta sjukdomsfall. Din uppgift är att tillsammans med ditt team skicka rätt resurs i rätt tid till rätt plats, allt med målet att vi har en trygg patient som vet nästa steg i vårdkedjan. Du ska kunna samverka med ditt team i trafikrummet och dina kollegor ute i resurserna. I arbetet kommer det även ingå samverkan med polis och räddningstjänst.
Tjänsterna är en sommarvikariat med placeringsort Karlstad.
Dina kunskaper och kompetenser
Du ska vara utbildad undersköterska och/eller ha tidigare erfarenhet av arbete på larmcentral, med minst tre års yrkeserfarenhet. Har du prehospital erfarenhet från sjukvård och/eller erfarenhet från arbete på larmcentral och erfarenhet av ambulansdirigering är det särskilt meriterande.
Du är en person som arbetar med ett tydligt patientfokus och har god kunskap om Region Värmlands hälso- och sjukvård. Arbetet som larmoperatör innebär att du bör vara flexibel och vill arbeta i en intensiv miljö där arbetet kan variera från dag till dag. Du vill alltid hjälpa patient och kan samverka med olika aktörer och kollegor.
Vi söker dig som vill vara i händelserna centrum och hjälpa människor i nöd. Det är viktigt att du är bra på att samverka mellan olika vårdgivare, allt för att hjälpa patienten på bästa sätt. Du kommer vara med och skapa goda förutsättningar för personalen som arbetar prehospitalt och en förutsättning är att du vill arbeta tillsammans som ett team och bidra till ständiga förbättringar och utveckla enheten och dess arbetssätt.
Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Du ska ha god datavana och behärska grunderna i de vanligaste Officeprogrammen. Vi arbetar i en IT-intensiv miljö med ett flertal olika system som du vid en anställning kommer att få utbildning i, en förutsättning är därför att du som söker tjänsten har lätt för att lära dig nya datasystem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och uppskattar ödmjukhet, tydlighet och noggrannhet.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Sjukvårdens larmcentral Värmland Kontakt
Anna Lövenhamn, enhetschef 010-8315298 Jobbnummer
9584627