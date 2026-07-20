Larm-, säkerhets- och teletekniker inom teknisk bevakning
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Härnösand Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Härnösand
2026-07-20
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Är du intresserad av teknik i olika former och vill fortsätta lära dig mer? Försvarsmakten söker teletekniker inom teknisk bevakning till Härnösand. Med teknisk bevakning menas den teknik med säkerhetsprodukter som ersätter eller kompletterar manuell bevakning. Vanligt förekommande delsystem som skapar tekniska bevakningssystem är:
Inbrottslarm
Passerkontrollsystem
Kameraövervakningssystem
IT-säkerhetssystem
Om Tjänsten
Som larmtekniker i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar,
utveckling och utmaning. Detta hos en flexibel arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Du ges bland annat möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Arbetet är i första hand förlagt till Västernorrlands län, men arbete kan komma att ske vid andra delar av landet eller utlandet.
Om verksamheten
FMTIS har fyra enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet Norr är en av dem. Enheten har en geografisk spridning som i stort sett omfattar Norrland och är bemannad med både militär och civil personal. Placering kommer att vara vid Genomförandeenhet Norr och arbetsorten är Härnösand. Arbetet är i första hand förlagt till Västernorrland län, men arbete kan komma att ske vid andra delar av landet eller utlandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter innebär drift- och underhållsåtgärder på delar av Försvarsmaktens tekniska bevakningsinfrastruktur. Med drift- och underhåll menar vi främst
driftsättningar, förebyggande (tillsyner/revisioner) och felavhjälpande underhållsarbeten av tekniska bevakningssystem samt fortlöpande systemförändringar. Området omfattar främst larm-, passer- och CCTV-system med tillhörande IT-infrastruktur (servrar, klienter, switchar, routrar, brandväggar mm). Arbetet kräver noggrann fortlöpande registrering, uppdatering och dokumentation i stödsystem. Vidare ingår att hantera och svara på frågor inom området, ge tekniskt stöd till organisationen och till beslutsfattare. Du kommer att samarbeta med olika förband och leverantörer samt medverka i tillfälligt organiserade arbetsgrupper eller projekt (t ex vid nyinstallationer).
KRAV
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga
Erfarenhet av service och underhåll på tekniska bevakningssystem eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
God förmåga att kommunicera i tal och skrift (svenska och engelska)
Körkort lägst B
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du kan självständigt lösa tekniska problem och ser möjligheterna i en situation. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten, utvecklingsorienterad och har sinne för ordning och god planering. Vi lägger mycket stor vikt på personliga egenskaper och hur vi bedömer att du kommer att passa in i den tilltänkta arbetsgruppen.
MERITERANDE
Erfarenhet av dokumentation av teletekniska anläggningar och/eller AutoCAD
Erfarenhet av arbete med mekaniska samt elektromekaniska lås
Uttagen el-behörighet
Kunskaper om UPS
Goda kunskaper i nätverksteknik och Windows-baserade system
Genomförd militär grundutbildning
Kännedom om Försvarsmaktens materiel/utrustningar
Tjänsten kräver god fysisk förmåga med ett sunt förhållningssätt till din hälsa
BE- och/eller C-körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla
människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Härnösand.
Befattningen är civil.
Resor inom tjänsten förekommer.
Utlandstjänstgöring kan förekomma.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Urban Fröberg eller Anneli Salomonsson
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Johan Bäcklund
Fackliga företrädare
SACO Pär-Erik Lohman
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Johan Nestvall-Boo
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Fmtis (visa karta
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871 33 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006379