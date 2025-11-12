Lärlingskoordinator till gymnasiala lärlingsutbildningen Agneberg
Uddevalla Kommun / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2025-11-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Elever som läser i lärlingsform är ute på arbetsplatser halva sin skoltid.
Huvuduppdraget för en lärlingskoordinator är ett nära samarbete med resebranscherna och de olika APL-platserna. Det handlar om att skaffa fram APL-platser, granska och följa upp dessa så att de klarar skolverksamhetens krav och skriva kontrakt med APL-platserna för eleverna. En del arbete sker från Agneberg där du har kontakt med arbetsplatser och elever. Du är också ute och besöker APL-platserna både inför placeringar, med eleven första dagen och även vid uppföljning. Du driver utvecklingsarbete för lärlingsformen och marknadsför GLU på mässor, konferenser och liknande.
En lärlingskoordinator jobbar med flera olika branscher och dessa kan skifta över tid beroende på elevernas yrkesval.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Skaffa fram APL-platser, besöka dessa och skriva kontrakt för APL-placeringar
Sammanställa material för att söka statsbidrag
Utveckla och genomföra handledarutbildning
Arbeta med marknadsföring och antagning till de olika programmen
Delta och driva utvecklingsarbete vid programråden (möten mellan skola och bransch)
Delta på mässor och andra event.
Delta i elevhälsoteamsmöten med "dina" elever
Vem söker vi
Vi söker dig som både kan arbeta i grupp och enskilt. Du tar stort ansvar och genomför en hel del av jobbet på egen hand så det är viktigt att du är både självständig och initiativtagande.
Elever är individer och därför måste du flexibelt kunna hantera deras APL-placeringar så att det passar dem.
Som del i en verksamhet med mycket kontakter ut mot arbetsplatser och yrkesliv är du lyhörd för branschens behov och har förmåga att skapa goda relationer med företagare. Du måste vara serviceinriktad då det är viktigt att eleverna får bra APL-platser men också att du är tydlig i vad som krävs av eleverna.Kvalifikationer
- B-körkort
- Dokumenterad god kommunikativ förmåga både i tal och skrift på svenska
- Lätt för att skapa relation med okända människor
- God kännedom om lokalt och regionalt näringsliv
- Erfarenhet av samverkan mellan yrkesutbildning på gymnasiet och de olika branscher som är aktuella för lärlingsutbildning är meriterandeÖvrig information
Tjänsten är en semestertjänst även om skolan i stor utsträckning är feriereglerad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då arbetet är mycket kritiskt för elevernas utveckling.
Eftersom tjänsten är mycket kritisk för verksamheten kommer vi beroende på dina tidigare erfarenheter/anställningar att använda oss av möjligheten till provanställning.
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lärlingsutbildning GLU Agneberg Kontakt
Gunnar Axelsson 0522-696000 Jobbnummer
9602009